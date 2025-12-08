JioStar ने बीच में छोड़ा ICC मीडिया पार्टनरशिप? T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ICC की बढ़ी मुश्किलें; इन प्लेटफॉर्म ने दिखाई रुचि- रिपोर्ट्स

जियोस्टार, आईसीसी(Credit: X/@ICC & @JioHotstar)

JioStar Withdrawn ICC Media Partnership: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि JioStar ने तय समय से पहले ही मीडिया पार्टनरशिप से हटने की इच्छा जताई है. यह करार 2024 से 2027 तक चलना था और इसकी कुल कीमत लगभग 3 बिलियन डॉलर (करीब 25,000 करोड़ रुपये से अधिक) थी. हालांकि अब यह समझौता अचानक खतरे में आ गया है. Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, JioStar ने ICC को सूचित किया है कि वह भारी वित्तीय नुकसान के कारण आगे इस साझेदारी को जारी नहीं रख सकता. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगने के बाद कंपनी को और बड़ा आर्थिक झटका लगा, जिससे नुकसान कई गुना बढ़ गया.

ICC नई मीडिया कंपनी की तलाश में

अब ICC के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि वह T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले नया मीडिया पार्टनर कैसे ढूंढे. रिपोर्ट्स के अनुसार, ICC ने Sony Sports Network, Netflix और Amazon Prime Video जैसे प्लेटफॉर्म्स से संपर्क किया है, लेकिन अब तक कोई भी इस डील में दिलचस्पी दिखाता नजर नहीं आया है, क्योंकि कीमत काफी ज्यादा मानी जा रही है.

रिपोर्ट में कहा गया, “JioStar ने 2024-25 में अपनी खेल प्रसारण से संबंधित अनुमानित नुकसान की राशि को बढ़ाकर ₹25,760 करोड़ कर दिया, जो पिछले साल ₹12,319 करोड़ थी.” इस आर्थिक दबाव ने कंपनी का बोझ दोगुना कर दिया और अंततः उसे समझौते से पीछे हटने का फैसला करना पड़ा. T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी 2026 से शुरू होने वाला है, और फाइनल 8 मार्च 2026 को खेला जाएगा. ऐसे में ICC के पास नए मीडिया पार्टनर खोजने के लिए दो महीने से भी कम समय है. हालांकि क्रिकेट की भारत में विशाल लोकप्रियता को देखते हुए उम्मीद है कि समाधान जल्दी मिल सकता है.

भारत पहली बार 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा

रक्षा चैंपियन भारत 2026 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा. यह पहला मौका है जब भारत 2016 के बाद फिर से इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम को इस बार खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका को भी कम नहीं आँका जा सकता है.