चीन, ग्वांगडोंग, 8 दिसंबर: चीन के ग्वांगडोंग एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को 10वीं मंजिल के फ़्लैट की खिड़की से लटकते हुए देख जा सकता है. इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है और लोगों का कहना है कि यह बहुत ही खतरनाक है. जानकारी के अनुसार महिला अपने प्रेमी के साथ उसके गहर पर थी, तभी अचानक उसकी बीवी आ जाती है और वो प्रेमिका को खिड़की से बाहर भेज देता है. जो कि जानलेवा हो सकता था. लटकने के दौरान महिला के हाथ में एक फोन भी देखा जा सकता है. किस्मत अच्छी थी कि महिला लटकने के बाद दूसरी विंडो से चढ़कर बच गई. यह दिल दहला देने वाला पल चीन के ग्वांगडोंग में हुआ. वीडियो के अनुसार यह घटना 30 नवंबर को हुई थी. यह भी पढ़ें: Man Catches Wife With Boyfriend: शादी के 5 दिन बाद पति ने पत्नी को एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा, वीडियो वायरल

चीन के ग्वांगडोंग में प्रेमी की पत्नी से बचने के लिए प्रेमिका 10वीं मंज़िल की बालकनी से लटकी

View this post on Instagram A post shared by MS News (@mustsharenews)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)