एक नवविवाहित युवक को अपनी शादी के सिर्फ 5 दिन बाद बहुत बड़ा शॉक लगा जब उसने अपनी पत्नी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा. यह टकराव किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर गाड़ी में हुआ. इस दौरान जब पति अपनी पत्नी से इस बारे में सवाल कर रहा था, तब किसी ने उनका वीडियो बना लिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पति अपनी पत्नी और उसके पूर्व प्रेमी को कार में साथ देख कर बुरी तरह भड़क जाता है. वह पत्नी पर चिल्लाते हुए कहता है: "तू भी फ़रेबी निकली ना... तू तो मम्मी के यहां जा रही थी ना?"यह भावनात्मक विस्फोट कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 'घर के कलेश' नामक हैंडल से साझा किया गया है. यह भी पढ़ें: Mumbai Shocker: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची पति की हत्या की साजिश, बेटी के बयान के बाद खुला राज

शादी के 5 दिन बाद पति ने पत्नी को एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा

Extra-Marital affair Kalesh (Husband caught his wife with her ex after 5 days of marriage) pic.twitter.com/PZMWFHob1w — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 21, 2025

