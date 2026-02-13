भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में मोहम्मद सिराज प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अर्शदीप ने न केवल अपनी गेंदबाजी से उनकी कमी को पूरा किया, बल्कि एक खास जेस्चर के जरिए सिराज की मौजूदगी का एहसास भी कराया.

मैच के दौरान जैसे ही अर्शदीप सिंह ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज का विकेट चटकाया, उन्होंने मोहम्मद सिराज के मशहूर 'Siuuu' स्टाइल (रोनाल्डो जैसा जश्न) में सेलिब्रेट किया. अर्शदीप का यह अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस का मानना है कि यह सिराज के प्रति उनके सम्मान और टीम के भीतर की बॉन्डिंग को दर्शाता है.

Arshdeep Singh didn’t let the team miss Mohammed Siraj today. Since Siraj wasn’t playing, Arshdeep celebrated his wicket in Mohammed Siraj’s style.😅❤️ pic.twitter.com/aivOHS2PDm — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) February 12, 2026

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)