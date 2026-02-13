भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में मोहम्मद सिराज प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अर्शदीप ने न केवल अपनी गेंदबाजी से उनकी कमी को पूरा किया, बल्कि एक खास जेस्चर के जरिए सिराज की मौजूदगी का एहसास भी कराया.

मैच के दौरान जैसे ही अर्शदीप सिंह ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज का विकेट चटकाया, उन्होंने मोहम्मद सिराज के मशहूर 'Siuuu' स्टाइल (रोनाल्डो जैसा जश्न) में सेलिब्रेट किया. अर्शदीप का यह अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस का मानना है कि यह सिराज के प्रति उनके सम्मान और टीम के भीतर की बॉन्डिंग को दर्शाता है.

