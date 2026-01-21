Pune Snake Mating Viral Video: पुणे में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जब तिलक ब्रिज पर सांपों के एक जोड़े के मिलन (मेटिंग) को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. इस असामान्य घटना ने शहर की जिज्ञासा-प्रधान भीड़ संस्कृति को एक बार फिर उजागर कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही लोगों की नज़र सांपों पर पड़ी, राहगीर और वाहन चालक रुकने लगे. देखते ही देखते मौके पर भीड़ बढ़ गई, जिससे पुल पर यातायात की रफ्तार धीमी हो गई और कुछ समय के लिए जाम जैसी स्थिति बन गई. मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की और यातायात को सामान्य कराया. साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि सांपों को किसी तरह की परेशानी न हो और उनके प्राकृतिक व्यवहार में अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए. अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि ऐसे मामलों में भीड़ न लगाएं और वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में ही रहने दें. यह घटना पुणे में बढ़ती जागरूकता के साथ-साथ जिम्मेदार नागरिक व्यवहार की आवश्यकता की भी याद दिलाती है.

Curiosity Draws Crowd: Punekars Gather on Tilak Bridge to Watch Snake Mating An unusual scene unfolded on Pune’s Tilak Bridge when a large crowd gathered to witness the mating of a snake pair. The incident highlighted the city’s curiosity-driven crowd culture, as commuters… pic.twitter.com/EQVb408lZz — Pune Mirror (@ThePuneMirror) January 21, 2026

