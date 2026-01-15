Maharashtra Civic Elections 2026: महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के तहत नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मतदान किया. वोट डालने के बाद उन्होंने स्याही लगी उंगली दिखाते हुए नागरिकों से लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने की अपील की. इस दौरान पत्नी अमृता फडणवीस और उनकी मां भी नजर आई.

नागपुर में वोट डालने के बाद महाराष्ट्र के सीएम ने दिखाई स्याही लगी उंगली:

