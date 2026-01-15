Maharashtra Civic Elections 2026: महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के तहत नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मतदान किया. वोट डालने के बाद उन्होंने स्याही लगी उंगली दिखाते हुए नागरिकों से लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने की अपील की. गडकरी ने कहा कि मतदान हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इससे जुड़ा कर्तव्य निभाना भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने लोगों से आगे आकर वोट डालने और लोकतंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया.

नागपुर में वोट डालने के बाद नितिन गडकरी ने दिखाई स्याही लगी उंगली:

