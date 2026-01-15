Maharashtra Civic Elections 2026: महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के तहत नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मतदान किया. वोट डालने के बाद उन्होंने स्याही लगी उंगली दिखाते हुए नागरिकों से लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने की अपील की. गडकरी ने कहा कि मतदान हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इससे जुड़ा कर्तव्य निभाना भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने लोगों से आगे आकर वोट डालने और लोकतंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया.
नागपुर में वोट डालने के बाद नितिन गडकरी ने दिखाई स्याही लगी उंगली:
#WATCH | Union Minister Nitin Gadkari shows his inked finger after casting his vote at a polling station in Nagpur for Maharashtra local body polls. pic.twitter.com/F5IRM0qgFb
— ANI (@ANI) January 15, 2026
#WATCH | Union Minister Nitin Gadkari says, "Voting in an election is our fundamental right. Who we vote for and who we don't is our right but fulfilling the duty associated with this right, which is given to us in a democracy, is the duty of every citizen. I appeal to all the… https://t.co/qnGtf6erQJ pic.twitter.com/bFXN1nJ6Ss
— ANI (@ANI) January 15, 2026
