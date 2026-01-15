BMC Election 2026 Live Update: मुंबई में आज बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. चार साल से प्रशासक के अधीन चल रही देश की सबसे अमीर नगर निगम के लिए 227 वार्डों में मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं, वहीं चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने BMC चुनावों के लिए मुंबई के एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला जिसके बाद उन्होंने अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई. अपना वोट डालने के बाद ट्विंकल खन्ना ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि चुनाव में भाग लेना क्यों मायने रखता है, उन्होंने कहा कि मतदान नागरिकों को आवाज देता है और उन्हें सिस्टम में शामिल होने का एहसास कराने में मदद करता है. ट्विंकल खन्ना ने कहा, "मुझे लगता है कि यह हमें नियंत्रण की भावना देता है, कथा पर थोड़ी शक्ति देता है, और मैं आदत और आशा दोनों के कारण वोट कर रहा हूं."

बॉलीवुड अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने डाला वोट

