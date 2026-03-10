Navi Mumbai News: नवी मुंबई की सड़कों पर अब महिलाएं संभालेंगी स्टीयरिंग, NMMT में 400 महिला ड्राइवरों की होगी भर्ती

(Photo Credits Twiter)

Navi Mumbai News : नवी मुंबई नगर निगम परिवहन (NMMT) सेवा में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. नवी मुंबई की मेयर सुजाता पाटिल ने घोषणा की है कि जल्द ही 400 महिलाओं को बस ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षित और भर्ती किया जाएगा. मेयर ने इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ी घोषणा

रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेयर सुजाता पाटिल ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) ऐसी पहलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सकें.

यह भर्ती प्रक्रिया महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाईक के मार्गदर्शन में शुरू की जा रही है. पहले चरण के तहत 400 योग्य महिलाओं का चयन कर उन्हें भारी वाहन चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा.

प्रशिक्षण और भर्ती की प्रक्रिया

नगर निगम द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम के लिए चुनी गई महिलाओं के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सामाजिक विकास विभाग (Social Development Department) को सौंपी गई है.

प्रशिक्षण: चयनित उम्मीदवारों को बस चलाने का पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकें.

रोजगार: प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, इन महिलाओं को आधिकारिक तौर पर NMMT बेड़े में चालक के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

अन्य शहरों के लिए बनेगा मॉडल

मेयर पाटिल ने विश्वास जताया कि यह पहल अन्य शहरों के लिए एक उदाहरण पेश करेगी. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से न केवल उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे, बल्कि समाज में उनकी भूमिका और भी मजबूत होगी.

नवी मुंबई नगर निगम का यह कदम परिवहन क्षेत्र में पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ने और महिलाओं को साहसिक करियर विकल्प प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है. इससे पहले भी महाराष्ट्र के कुछ अन्य शहरों में महिला ड्राइवरों के प्रयोग सफल रहे हैं, जिसे अब बड़े पैमाने पर नवी मुंबई में लागू किया जा रहा है.