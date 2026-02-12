Weather Forecast Today, February 12: भारत मौसम विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के मुताबिक, 12 फरवरी, 2026 को भारत के बड़े शहरों में मौसम ज़्यादातर मौसमी रहने की उम्मीद है, और कोई खास रुकावट नहीं आएगी. मुंबई (Mumbai) में हल्के बादल छाए रहने और ज़्यादा बारिश न होने के साथ गर्म और नमी वाली स्थिति रहने की संभावना है. दिल्ली (Delhi) में दिन की शुरुआत ठंडी हो सकती है, जिसके बाद दोपहर में हल्की और धूप निकलेगी. चेन्नई और बेंगलुरु में ज़्यादातर मौसम सूखा रहने की उम्मीद है, चेन्नई गर्म रहेगा और बेंगलुरु में अच्छा तापमान रहेगा. हैदराबाद में पूरे दिन आसमान साफ ​​रहने की संभावना है, जबकि कोलकाता में मौसम ठीक रहने पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं. पहाड़ों में, शिमला ठंडा रहेगा, आसमान में बादल छाए रहेंगे और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, February 10: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम, IMD से जानें ताजा अपडेट

मुंबई का आज का मौसम, 12 फरवरी

दिल्ली का आज का मौसम, 12 फरवरी

चेन्नई का आज का मौसम, 12 फरवरी

बेंगलुरु का आज का मौसम, 12 फरवरी

हैदराबाद का आज का मौसम, 12 फरवरी

कोलकाता का आज का मौसम, 12 फरवरी

शिमला का आज का मौसम, 12 फरवरी

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)