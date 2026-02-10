Weather Forecast Today, February 10: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम, IMD से जानें ताजा अपडेट

Weather Forecast Today, February 10: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 10 फरवरी को देश के प्रमुख शहरों में मौसम का मिजाज मिला-जुला रहने वाला है. उत्तर भारत के राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरे का असर दिख रहा है. वहीं, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में मौसम शुष्क और गर्म होने की ओर अग्रसर है.

दिल्ली और शिमला में सर्दी का असर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की धुंध (Mist) दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 10.4°C के आसपास रहा. दिन के समय आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान 25°C तक जाने का अनुमान है. दूसरी ओर, शिमला और ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी या बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड बनी हुई है.

मुंबई और बेंगलुरु में गर्मी की आहट

मुंबई में मौसम गर्म और उमस भरा बना हुआ है. यहां अधिकतम तापमान 34°C तक पहुंचने की संभावना है, जबकि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. बेंगलुरु और चेन्नई में मौसम शुष्क रहेगा. बेंगलुरु में न्यूनतम तापमान 17°C के साथ मौसम सुहावना बना हुआ है, जबकि चेन्नई में उमस के साथ अधिकतम तापमान 31-32°C के करीब रहने का अनुमान है.

कोलकाता और हैदराबाद की स्थिति

कोलकाता में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड का हल्का अहसास अभी भी बना हुआ है, हालांकि दिन में बादल छाए रह सकते हैं. हैदराबाद में आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान 15°C से 17°C के बीच रहने की उम्मीद है. मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में भी मौसम शुष्क बना हुआ है और दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है.

प्रमुख शहरों का संभावित तापमान (10 फरवरी)