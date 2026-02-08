Weather Forecast Today, February 8: दिल्ली में साफ आसमान, मुंबई-कोलकाता में खिली धूप; जानें आपके शहर का हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Weather Forecast Today, February 8: देश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम (Weather) खुशनुमा और स्थिर रहने का अनुमान है. भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के अनुसार, उत्तर भारत (North India) में पिछले दिनों हुई हलचल के बाद अब आसमान साफ होने लगा है. दिल्ली-NCR (Delhi-NCR) समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के समय हल्की ठंड बनी हुई है, जबकि दिन के समय धूप निकलने से राहत मिल रही है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today 6 February: दिल्ली–मुंबई समेत बड़े शहरों में मौसम स्थिर, आज बारिश की संभावना नहीं; जानें मौसम का हाल

प्रमुख महानगरों का वेदर अपडेट

आज देश के बड़े शहरों में मौसम का मिजाज कुछ इस तरह रहने की संभावना है:

दिल्ली- NCR: आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान 23°C और न्यूनतम 11°C के आसपास रहने की उम्मीद है.

आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम के आसपास रहने की उम्मीद है. मुंबई: मायानगरी में मौसम गर्म और उमस भरा (Humid) रहेगा। यहां आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 31°C से 33°C तक जा सकता है. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है.

मायानगरी में मौसम गर्म और उमस भरा (Humid) रहेगा। यहां आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और अधिकतम तापमान तक जा सकता है. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. कोलकाता: शहर में 'मिस्ट' (हल्का कोहरा) के साथ दिन की शुरुआत हुई। दिनभर खिली धूप रहेगी. तापमान 15°C से 28.7°C के बीच रहने का अनुमान है.

शहर में 'मिस्ट' (हल्का कोहरा) के साथ दिन की शुरुआत हुई। दिनभर खिली धूप रहेगी. तापमान के बीच रहने का अनुमान है. चेन्नई और बेंगलुरु: दक्षिण भारत के इन शहरों में मौसम शुष्क बना रहेगा. चेन्नई में पारा 29°C और बेंगलुरु में 21°C (न्यूनतम) के करीब दर्ज किया जा सकता है.

मुंबई का मौसम आज, 8 फरवरी

दिल्ली का मौसम आज, 8 फरवरी

चेन्नई का मौसम आज, 8 फरवरी

बेंगलुरु का आज का मौसम, 8 फरवरी

हैदराबाद का आज का मौसम, 8 फरवरी

कोलकाता का मौसम आज, 8 फरवरी

शिमला का मौसम आज, 8 फरवरी

पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति: शिमला और श्रीनगर

हिमालयी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है. शिमला में आज आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ठंडा रहेगा. सुबह के समय कुछ इलाकों में पाला (Frost) गिरने की संभावना है, लेकिन आज ताज़ा बर्फबारी का कोई पूर्वानुमान नहीं है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान अभी भी शून्य से नीचे बना हुआ है.

बारिश और पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance)

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में कोई सक्रिय सिस्टम नहीं होने के कारण आज बारिश की संभावना बेहद कम है. हालांकि, 9 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे सोमवार से उत्तर भारत के पहाड़ों पर दोबारा बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है.

वायु गुणवत्ता (AQI) का हाल

तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है. आज मुजफ्फरपुर 500+ AQI के साथ सबसे प्रदूषित शहरों में रहा, जबकि शिमला की हवा सबसे स्वच्छ (AQI 17) दर्ज की गई। दिल्ली का AQI 'बेहद खराब' श्रेणी (300+) में बना हुआ है.