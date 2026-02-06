Weather Forecast Today 6 February: दिल्ली–मुंबई समेत बड़े शहरों में मौसम स्थिर, आज बारिश की संभावना नहीं; जानें मौसम का हाल

Weather Forecast Today, February 6: देश के प्रमुख शहरों में आज मौसम सामान्य और स्थिर बना रहने की संभावना है. अधिकतर इलाकों में सर्दी का असर बना रहेगा, जबकि बारिश की गतिविधि बेहद सीमित रहने की उम्मीद है. उत्तर और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में हवा की धुंध और वायु गुणवत्ता चिंता का विषय बनी रह सकती है. Weather Forecast Today: उत्तर भारत में आज भी घने कोहरे का प्रकोप? पश्चिमी हिमालय में बारिश-बर्फबारी के आसार; बस एक क्लिक पर जानें मुंबई-दिल्ली समेत बड़े शहरों के मौसम का हाल

मुंबई का मौसम

मुंबई में आज मौसम गर्म और हल्का धुंधला रहने की संभावना है. दिनभर बारिश की कोई संभावना नहीं है और तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह ठंडक बनी रहेगी, जबकि दिन में हल्की धूप और आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन वायु गुणवत्ता पर नजर रखने की जरूरत है.

चेन्नई और बेंगलुरु

दक्षिण भारत के इन शहरों में आज शुष्क मौसम रहने का अनुमान है. तापमान मध्यम रहेगा और फिलहाल बारिश का कोई खतरा नहीं है.

हैदराबाद का हाल

हैदराबाद में मौसम धूप से आंशिक बादलों वाला रहेगा. पूरे दिन मौसम सुहावना बना रहने की संभावना है.

पहाड़ी इलाकों में मौसम

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज मौसम ठंडा और शुष्क रहेगा. ठंडी हवाएं चल सकती हैं, लेकिन बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है.

कोलकाता में क्या रहेगा हाल

कोलकाता में आंशिक बादल छाए रहेंगे. तापमान आरामदायक रहेगा और नमी का स्तर भी कम बना रह सकता है.

कुल मिलाकर मौसम का हाल

आज देश के प्रमुख शहरों में कोई बड़ी मौसमीय चेतावनी नहीं है. बारिश की संभावना बेहद कम है, हालांकि उत्तर और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में धुंध और एयर क्वालिटी से जुड़ी दिक्कतें बनी रह सकती हैं. 6 फरवरी को मौसम स्थिर रहेगा और आम जनजीवन पर मौसम का कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है.

Mumbai Weather Today, February 6

Delhi Weather Today, February 6

Chennai Weather Today, February 6

Bengaluru Weather Today, February 6

Hyderabad Weather Today, February 6

Kolkata Weather Today, February 6

Shimla Weather Today, February 6