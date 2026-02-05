Weather Forecast Today: उत्तर भारत में आज भी घने कोहरे का प्रकोप? पश्चिमी हिमालय में बारिश-बर्फबारी के आसार; बस एक क्लिक पर जानें मुंबई-दिल्ली समेत बड़े शहरों के मौसम का हाल

Weather Forecast Today, February 5: देश के कई हिस्सों में मौसम को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 6 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. आईएमडी ने यह भी बताया कि दो पश्चिमी विक्षोभों के असर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 5–6 फरवरी और फिर 9–10 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी हो सकती है. Weather Forecast Today: उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला, जानें मुंबई, दिल्ली सहित अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा वेदर

वहीं, मौसम पूर्वानुमान सेवा Windy के अनुसार आज 5 फरवरी को मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरू में बारिश की कोई संभावना नहीं है. इसी तरह हैदराबाद, कोलकाता और शिमला के लिए भी गुरुवार को बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

मुंबई के मौसम का हाल (Mumbai Weather Today, February 5)

दिल्ली के मौसम का हाल (Delhi Weather Today, February 5)

चेन्नई के मौसम का हाल (Chennai Weather Today, February 5)

बेंगलुरू के मौसम का हाल (Bengaluru Weather Today, February 5)

हैदराबाद के मौसम का हाल (Hyderabad Weather Today, February 5)

कोलकाता के मौसम का हाल (Kolkata Weather Today, February 5)

शिमला के मौसम का हाल (Shimla Weather Today, February 5)