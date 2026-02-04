Weather Forecast Today: उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला, जानें मुंबई, दिल्ली सहित अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा वेदर

Weather Forecast Today: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है. 4 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भी छिटपुट बारिश होने का अनुमान है, जिससे ठंड एक बार फिर जोर पकड़ सकती है.

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश

मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा. उत्तराखंड में भी हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं. ताजा अनुमान के मुताबिक, बुधवार को शिमला में 0.3 मिमी तक बारिश दर्ज की जा सकती है.

घने कोहरे का संकट

बारिश के साथ-साथ कोहरा भी आम जनजीवन के लिए चुनौती बना हुआ है. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी मध्य प्रदेश में 4 फरवरी तक सुबह और रात के समय 'घना से बहुत घना' कोहरा छाए रहने की संभावना है. वहीं, उत्तर प्रदेश में यह स्थिति 5 फरवरी तक बनी रह सकती है. कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ने की आशंका है.

प्रमुख महानगरों में कैसा रहेगा मौसम?

विभिन्न मौसम पूर्वानुमान सेवाओं, जैसे विंडी (Windy), के अनुसार देश के प्रमुख महानगरों—दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं और सुबह के समय मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है. हैदराबाद और कोलकाता के लिए भी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

आगामी पूर्वानुमान

फरवरी के महीने में पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस बार इसकी तीव्रता मैदानी इलाकों में तापमान को सामान्य से नीचे ला सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों में ठंड में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है. पर्यटकों को पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने और मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही निकलने की सलाह दी गई है.