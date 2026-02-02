Weather Forecast Today, February 2: पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश, दिल्ली-NCR में छाया घना कोहरा; जानें अपने शहर के मौसम का हाल

रोहतांग पास में ताजी बर्फबारी का आनंद लेते पर्यटक (Photo Credits: ANI)

Weather Forecast Today, February 2: भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के अनुसार, आज 2 फरवरी 2026 को देश के कई हिस्सों में मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. उत्तर भारत (North India) के मैदानी इलाकों में जहां घना कोहरा (Dense Fog) यातायात को प्रभावित कर रहा है, वहीं हिमालयी क्षेत्रों में एक के बाद एक सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 5 फरवरी तक कोहरे का कहर बना रह सकता है. IMD के अनुसार, दो लगातार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मौसम में बदलाव आया है. यह भी पढ़ें: Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ का असर: पहाड़ों पर बर्फ और मैदानों में फुहारें

हिमालयी क्षेत्र: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है.

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है. मैदानी इलाके: उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 3 फरवरी तक हल्की से मध्यम छिटपुट बारिश हो सकती है.

उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 3 फरवरी तक हल्की से मध्यम छिटपुट बारिश हो सकती है. तीसरा विक्षोभ: 5 से 7 फरवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे ठंड का असर बढ़ सकता है.

मेट्रो शहरों का हाल: दिल्ली से मुंबई तक का मौसम

प्रमुख शहरों के लिए आज का पूर्वानुमान इस प्रकार है:

शहर मौसम का पूर्वानुमान (2 फरवरी) संभावित बारिश दिल्ली सुबह घना कोहरा, दिन में बादल छाए रहेंगे संभावना कम शिमला बर्फबारी और हल्की बारिश 0.2 mm मुंबई आसमान साफ और धूप खिली रहेगी कोई बारिश नहीं बेंगलुरु सुहावना मौसम, हल्की ठंड कोई बारिश नहीं चेन्नई / हैदराबाद उमस और आंशिक रूप से बादल कोई बारिश नहीं कोलकाता सुबह धुंध, दिन में साफ आसमान कोई बारिश नहीं

मुंबई का मौसम आज, 2 फरवरी

दिल्ली का मौसम आज, 2 फरवरी

चेन्नई का मौसम आज, 2 फरवरी

बेंगलुरु का आज का मौसम, 2 फरवरी

हैदराबाद का आज का मौसम, 2 फरवरी

कोलकाता मौसम आज, 2 फरवरी

शिमला का आज का मौसम, 2 फरवरी

कोहरे और विजिबिलिटी की चेतावनी

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विजिबिलिटी काफी कम रहने का अनुमान है. IMD ने यात्रियों और वाहन चालकों को सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है. दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 11°C और अधिकतम 21°C के आसपास रहने की संभावना है, जिससे सुबह-शाम ठंड का अहसास बना रहेगा.

किसानों के लिए सलाह

उत्तर भारत के किसानों के लिए मौसम विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है. बारिश और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करने और कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए गए हैं. पहाड़ी इलाकों में बागवानी से जुड़े लोगों को बर्फबारी से पौधों को बचाने की सलाह दी गई है.