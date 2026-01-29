Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर मौसम अपडेट (Photo Credits: IANS)

Delhi-NCR Weather Update: राजधानी दिल्ली (Delhi_NCR) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप लगातार जारी है. मौसम में आए बड़े बदलाव के कारण न्यूनतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है. सुबह और देर रात घने कोहरे के चलते दृश्यता भी काफी कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है.

भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार, 29 जनवरी को एनसीआर में दिन का अधिकतम तापमान करीब 18 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने की संभावना है. इस दिन सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है. 30 जनवरी को अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री रहने का अनुमान है. हालांकि, इस दिन कोहरा के मध्यम रहने की संभावना जताई गई है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, January 28: दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें चेन्नई, बेंगलुरु सहित अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने आगे बताया कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को एनसीआर में मौसम और अधिक करवट ले सकता है. 31 जनवरी को अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री रहने का अनुमान है. इस दौरान बारिश या गरज के साथ छींटे और तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं. वहीं, 1 फरवरी को मौसम विभाग ने खास अलर्ट जारी किया है. इस दिन सुबह से रात तक गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इस दिन तापमान 18 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

ठंड और मौसम के इस बदले मिजाज के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) भी चिंता का विषय बना हुआ है. नोएडा के सेक्टर-1 में एक्यूआई 299, सेक्टर-125 में 291, सेक्टर-116 में 287, जबकि सेक्टर-62 में 232 दर्ज किया गया है. गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक्यूआई 331, लोनी में 340, वसुंधरा में 323 और संजय नगर में 212 रिकॉर्ड किया गया. यह भी पढ़ें: Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, ठंड के बीच IMD ने जारी किया बारिश को लेकर 'येलो अलर्ट'

दिल्ली की बात करें तो आनंद विहार में एक्यूआई 334, रोहिणी में 311, आरके पुरम में 316, पंजाबी बाग में 302, पटपड़गंज में 306, चांदनी चौक में 312 और सिरीफोर्ट में 315 दर्ज किया गया। हालांकि शादिपुर (138) और आया नगर (178) जैसे कुछ इलाकों में एक्यूआई अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रहा.

मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नागरिकों को सलाह दी है कि अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें, बुजुर्ग और बच्चे विशेष सावधानी बरतें तथा बारिश और तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहें.