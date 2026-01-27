Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, ठंड के बीच IMD ने जारी किया बारिश को लेकर 'येलो अलर्ट'

दिल्ली (Photo Credits: IANS)

Delhi-NCR Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते दिल्ली-एनसीआर के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. आज दिन भर रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की प्रबल संभावना है. इस मौसमी बदलाव से जहां एक ओर प्रदूषण से मामूली राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं. यह भी पढ़े: Gurugram Weather Update: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक; बारिश की संभावना ने बढ़ाई चिंता

तापमान और हवाओं का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 19°C और न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के आसपास रहने का अनुमान है.

तेज हवाएं: बारिश के दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल सकती हैं.

ठंड में इजाफा: पिछले कुछ दिनों की तुलना में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे दिन में भी कड़ाके की ठंड का अहसास होगा.

वायु गुणवत्ता (AQI) की स्थिति

बारिश की चेतावनी के बीच दिल्ली की हवा अभी भी 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक:

दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज सुबह 281 से 300 के बीच दर्ज किया गया.

प्रदूषण से राहत: मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि आज अच्छी बारिश होती है, तो हवा में मौजूद प्रदूषक कण जमीन पर बैठ जाएंगे, जिससे कल तक AQI में सुधार देखने को मिल सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ का व्यापक असर

दिल्ली ही नहीं, इस पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के अन्य राज्यों पर भी पड़ रहा है:

पहाड़ी क्षेत्र: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात (Snowfall) का अलर्ट है. मैदानी इलाके: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है.

यात्रियों के लिए सलाह

बारिश और संभावित जलजमाव के कारण सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो सकती है. ऑफिस जाने वालों और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे कम दृश्यता (Visibility) और फिसलन को ध्यान में रखते हुए सावधानी से वाहन चलाएं. साथ ही, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने का सुझाव दिया है.