Gurugram Weather Update: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक; बारिश की संभावना ने बढ़ाई चिंता

गुरुग्राम में घने कोहरे की चादर (Photo Credits: ANI)

Gurugram Weather Forecast for January 23: साइबर सिटी गुरुग्राम (Cyber ​​City Gurugram) के लिए शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. भारत मौसम विभाग (Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने शहर में भीषण ठंड (Severe Cold) और घने कोहरे (Dense Fog) को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' (Orange Alert) जारी किया है. आज शहर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि रात के समय पारा गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात के समय गलन काफी अधिक रहेगी, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, January 23: उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर का हाल

विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिरने का अनुमान

शुक्रवार की सुबह गुरुग्राम घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ सकता है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, सड़कों पर विजिबिलिटी (दृश्यता) घटकर महज 50 मीटर तक रह सकती है.

यातायात पर असर: दिल्ली-जयपुर हाईवे और शहर की मुख्य सड़कों पर आवाजाही धीमी रहने की संभावना है.

दिल्ली-जयपुर हाईवे और शहर की मुख्य सड़कों पर आवाजाही धीमी रहने की संभावना है. एडवाइजरी: ऑफिस जाने वाले लोगों और स्कूल बसों को फॉग लाइट का उपयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है.

ऑफिस जाने वाले लोगों और स्कूल बसों को फॉग लाइट का उपयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है. फ्लाइट अपडेट: दिल्ली एयरपोर्ट के पास होने के कारण कोहरे का असर उड़ानों पर भी पड़ सकता है, जिससे यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ सकता है.

बारिश और शीतलहर का कहर

गुरुग्राम सहित हरियाणा के कई हिस्से वर्तमान में शीतलहर की चपेट में हैं. मौसम विभाग ने 22 से 24 जनवरी के बीच हल्की बारिश की संभावना जताई है. यदि आज बारिश होती है, तो यह ठंड को और अधिक तीव्र कर देगी. करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं 'चिल फैक्टर' को बढ़ाएंगी, जिससे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है.

गुरुग्राम में आज के मौसम का अपडेट

प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं

कड़ाके की ठंड के साथ-साथ गुरुग्राम की वायु गुणवत्ता (AQI) भी 'बेहद खराब' (Very Poor) श्रेणी में बनी रहने की आशंका है.

डॉक्टरों की सलाह: अस्थमा और श्वसन संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है.

अस्थमा और श्वसन संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है. सावधानियां: निवासियों को सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनने, विटामिन-सी का सेवन करने और हाइड्रेटेड रहने का सुझाव दिया गया है.

आगामी सप्ताह का पूर्वानुमान

गणतंत्र दिवस सप्ताह के दौरान ठंड और बढ़ने के आसार हैं. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण 29 जनवरी तक कोहरा और सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है. 25 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है.