Weather Forecast Today, January 23: उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर का हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Image)

Weather Forecast Today, January 23: भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के अनुसार, आज यानी शुक्रवार, 23 जनवरी को देश के मौसम (Weather) में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से उत्तर भारत (North India) के मैदानी इलाकों में बारिश और हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ मौसम काफी तूफानी रह सकता है. वहीं, उत्तर-पश्चिमी भारत के मैदानी भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है. यह भी पढ़ें: Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, AQI 341 तक पहुंचा, लोगों की चिंता बढ़ी

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट

आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 23 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इसके अलावा:

शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला में हल्की से मध्यम बारिश (8 मिमी से 8 सेमी तक) का अनुमान है.

हिमाचल की राजधानी शिमला में हल्की से मध्यम बारिश (8 मिमी से 8 सेमी तक) का अनुमान है. दिल्ली-एनसीआर: राजधानी दिल्ली में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं और यहाँ 5 से 19 मिमी तक बारिश होने की संभावना है.

मुंबई और दक्षिण भारत का हाल

उत्तर भारत में जहां बारिश का माहौल है, वहीं पश्चिमी और दक्षिण भारत में मौसम अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है.

मुंबई का मौसम आज, 23 जनवरी

दिल्ली का मौसम आज, 23 जनवरी

चेन्नई का मौसम आज, 23 जनवरी

बेंगलुरु का आज का मौसम, 23 जनवरी

हैदराबाद का मौसम आज, 23 जनवरी

कोलकाता का मौसम आज, 23 जनवरी

शिमला का मौसम आज, 23 जनवरी

अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि एक और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के बीच उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है. इसका मतलब है कि गणतंत्र दिवस के आसपास भी दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

सावधानी बरतने की सलाह

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को ओलावृष्टि और खराब दृश्यता (Fog) के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है. दिल्ली-एनसीआर में बारिश के कारण प्रदूषण के स्तर (AQI) में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो सकता है.