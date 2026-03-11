Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में मौसम की तिहरी मार, सुबह कोहरा; दोपहर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण

दिल्ली NCR में कोहरे की तस्वीर (Photo Credits: Wikimedia Commons)

Delhi Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region) यानी एनसीआर (NCR) में इन दिनों मौसम का एक अजीबोगरीब मिजाज देखने को मिल रहा है. दिल्ली (Delhi) और आसपास के शहरों में रहने वाले लोग सुबह के समय घने कोहरे (Dense Fog), दोपहर में समय से पहले आई भीषण गर्मी (Extreme Heat) और खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण (Air Pollution) की तिहरी मार झेल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, मार्च के शुरुआती दिनों में ही तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो पिछले 15 वर्षों में मार्च की सबसे शुरुआती गर्मी है.

कोहरा और गर्मी का अनोखा संगम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. सुबह के समय दृश्यता कम करने वाले कोहरे के बाद दोपहर में झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हवा में नमी का स्तर भी तेजी से बदल रहा है; सुबह जहां आर्द्रता 88 प्रतिशत थी, वहीं दोपहर तक यह गिरकर 45 प्रतिशत पर आ गई.

मौसम विभाग का अनुमान है कि 12 और 13 मार्च को भी आसमान साफ रहेगा और शुष्क मौसम बना रहेगा, जिससे गर्मी और बढ़ सकती है.

प्रदूषण का बढ़ता स्तर: 'गंभीर' श्रेणी में हवा

बढ़ती गर्मी के साथ एनसीआर में प्रदूषण के स्तर ने रेड मार्क (खतरे के निशान) को पार कर लिया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई इलाकों में 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.

ग्रेटर नोएडा: यहां स्थिति सबसे भयावह है। नॉलेज पार्क-V में AQI 429 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है.

नोएडा और गाजियाबाद: नोएडा के सेक्टर 116 में AQI 362 रहा, जबकि गाजियाबाद के लोनी में यह 358 दर्ज किया गया.

दिल्ली: राजधानी में चांदनी चौक सबसे प्रदूषित इलाका रहा जहां AQI 390 तक पहुंच गया। आनंद विहार (388) और बवाना (312) में भी हवा की स्थिति चिंताजनक है.

कोहरे और धुंध के पीछे का वैज्ञानिक कारण

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह देखी गई धुंध को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. कुछ रिपोर्ट्स में इसे ईरान के तेल बुनियादी ढांचे पर हमलों से जोड़ा गया था, लेकिन मौसम विशेषज्ञों ने इन दावों को खारिज कर दिया है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह धुंध बलूचिस्तान और राजस्थान के थार रेगिस्तान से चलने वाली हवाओं के साथ आई धूल के कारण थी.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी

प्रदूषण और गर्मी के इस दोहरे हमले को देखते हुए डॉक्टरों ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. बच्चों और बुजुर्गों को सलाह दी गई है कि वे सुबह और शाम के समय बाहर निकलने से बचें. हवा की खराब गुणवत्ता के कारण एन-95 मास्क का उपयोग करने और शरीर में पानी की कमी न होने देने (Hydration) की सिफारिश की गई है.