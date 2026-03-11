शर्मनाक: सड़क किनारे पेशाब करने के बाद बिना हाथ धोए खाना परोसने लगा वेंडर, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा (Watch Video)

पेशाब के बाद स्ट्रीट वेंडर ने बिना हाथ धोए छुआ खाना (Photo Credits: X\@360sabya)

नई दिल्ली: इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक हालिया वीडियो (Viral Video) ने स्ट्रीट फूड (Street Food) के शौकीनों के बीच चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है. वीडियो में एक वेंडर (Vendor) को खुले में पेशाब (Urinating) करने के बाद वापस आकर बिना साबुन (Soap) या पानी (Water) से हाथ धोए ग्राहकों के लिए खाना तैयार करते और परोसते हुए दिखाया गया है. स्वच्छता के प्रति इस घोर लापरवाही ने न केवल लोगों को नाराज किया है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) के लिए बड़े जोखिम की ओर भी इशारा किया है. यह भी पढ़ें: Hyderabad: शराब के नशे में धुत छात्र ने मर्सिडीज कार से ट्रैफिक कांस्टेबल को बोनट पर घसीटा, गिरफ्तार (Watch Video)

स्वच्छता और स्वास्थ्य पर उठते सवाल

भारत सहित दुनिया भर में स्ट्रीट फूड अपनी सुलभता और स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन यह घटना दिखाती है कि बुनियादी साफ-सफाई की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, गंदे हाथों से भोजन को छूना गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. मल-मूत्र के माध्यम से फैलने वाले बैक्टीरिया और वायरस टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं.

वेंडर्स की जिम्मेदारी और नैतिकता

स्ट्रीट फूड वेंडर्स की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने ग्राहकों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराएं. विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का व्यवहार न केवल अनैतिक है, बल्कि कानूनी रूप से भी दंडनीय है. खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के अनुसार, किसी भी फूड हैंडलर के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य है, जिसमें नियमित रूप से हाथ धोना और साफ कपड़ों का उपयोग करना शामिल है.

वेंडर ने खुले में पेशाब किया, बिना हाथ धोए खाना छुआ

View this post on Instagram A post shared by Sabyasachi Das (@360sabya)

जन स्वास्थ्य और जागरूकता की आवश्यकता

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. कई लोगों का तर्क है कि वेंडर्स को स्वच्छता मानकों पर शिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण और सख्त निगरानी की आवश्यकता है. साथ ही, ग्राहकों को भी जागरूक होने की जरूरत है ताकि वे ऐसे स्थानों से खाना खाने से बचें जहां बुनियादी स्वच्छता का पालन नहीं किया जा रहा हो.

लोकप्रिय स्ट्रीट फूड को सुरक्षित बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अधिकारी और जनता मिलकर काम करें. समय-समय पर फूड स्टॉल्स की जांच और स्वच्छता प्रमाणपत्रों की अनिवार्यता जैसे कदम इस तरह की घटनाओं को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं.