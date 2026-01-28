Weather Forecast Today, January 28: दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें चेन्नई, बेंगलुरु सहित अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम

Delhi Weather (Photo Credits: ANI)

Weather Forecast Today, January 28: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 28 जनवरी, 2026 को देश के विभिन्न हिस्सों के लिए एक स्पष्ट मौसम विभाजन का पूर्वानुमान जारी किया है. एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण दिल्ली-NCR सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है, जबकि दक्षिण भारत में मौसम पूरी तरह से सामान्य और सुखद बना हुआ है.

उत्तर भारत में बारिश की चेतावनी

IMD ने दिल्ली-NCR, पंजाब और हरियाणा के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश और 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है. शिमला जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में "कोल्ड डे" (Cold Day) की स्थिति बनी हुई है, जहाँ तापमान जमाव बिंदु के करीब है. यह भी पढ़े : Gurgaon Weather Forecast: IMD ने बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का ‘येलो अलर्ट’ जारी किया; जानें पूरे हफ्ते का पूर्वानुमान

मुंबई और मध्य भारत का हाल

मुंबई में आज मौसम धुंध भरा लेकिन शुष्क रहने का अनुमान है. शहर का अधिकतम तापमान 27°C और न्यूनतम 21°C के आसपास रहने की संभावना है. कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों में भी सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध (Hazy) देखी जा सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ रहेगा और सर्दियों की हल्की गर्माहट बनी रहेगी.

दक्षिण भारत में सुहावना मौसम

उत्तर भारत के तूफानी मौसम के विपरीत, दक्षिण भारत के महानगरों में स्थिति काफी सुखद है. बेंगलुरु और चेन्नई में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की उम्मीद है. इन शहरों में तापमान 28°C से 31°C के बीच रहने का अनुमान है, जो बाहरी गतिविधियों के लिए अनुकूल है. सुबह के समय हल्की धुंध (Mist) देखी जा सकती है, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है.

यात्रियों के लिए सलाह

उत्तर भारत में खराब मौसम और कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है. आईएमडी ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे तेज हवाओं और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें. पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण सड़कों के बंद होने की भी संभावना है.