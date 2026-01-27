Gurgaon Weather Forecast: IMD ने बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का 'येलो अलर्ट' जारी किया; जानें पूरे हफ्ते का पूर्वानुमान

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

गुरुग्राम: मिलेनियम सिटी (Millennium City) गुरुग्राम(Gurgaon) में मंगलवार, 27 जनवरी को मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव के कारण शहर के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने क्षेत्र के लिए 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है. यह बदलाव हाल ही में बीते सर्द गणतंत्र दिवस के बाद आया है, जिससे हरियाणा में शीत लहर का असर और बढ़ गया है. यह भी पढ़ें: Gurugram Weather Update: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक; बारिश की संभावना ने बढ़ाई चिंता

मध्य-सप्ताह का पूर्वानुमान: बुधवार तक छाए रहेंगे बादल

IMD के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, बुधवार तक गुरुग्राम में वायुमंडलीय स्थितियां अस्थिर बनी रहेंगी। आज, 27 जनवरी को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

मंगलवार और बुधवार (28 जनवरी) को रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है, जिससे व्यस्त घंटों के दौरान यातायात प्रभावित होने की आशंका है. गुरुवार, 29 जनवरी से आसमान अस्थायी रूप से साफ होने की उम्मीद है, जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है.

गुड़गांव का लाइव मौसम पूर्वानुमान और अपडेट

वीकेंड का हाल: एक और विक्षोभ की दस्तक

गुरुवार और शुक्रवार को मिलने वाली राहत संक्षिप्त हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार:

29 और 30 जनवरी (गुरुवार-शुक्रवार): आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और धूप खिलने से अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और धूप खिलने से अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. 31 जनवरी और 1 फरवरी (शनिवार-रविवार): एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से फिर से बादल छाएंगे और हल्की बारिश के साथ गरज की स्थिति बन सकती है.

एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से फिर से बादल छाएंगे और हल्की बारिश के साथ गरज की स्थिति बन सकती है. तापमान का रुख: न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जिससे रात और सुबह के समय कड़ाके की ठंड महसूस होगी.

हवा की गुणवत्ता और दृश्यता में सुधार

मौजूदा बारिश का सबसे सकारात्मक असर शहर की आबो-हवा पर पड़ा है. पिछले कुछ दिनों से 'खराब' श्रेणी में बना हुआ गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अब सुधरने लगा है. उम्मीद है कि बुधवार तक प्रदूषकों के धुल जाने से AQI 'मध्यम' श्रेणी (150–200) में आ जाएगा.

हालांकि, यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. बारिश थमने के बाद सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा (Fog) वापस लौट सकता है, जिससे दृश्यता (Visibility) कम होने की संभावना है.