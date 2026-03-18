ICC Team Rankings 2026: इस वक्त टीम इंडिया वनडे, टी20 और टेस्ट में किस पायदान पर, जानिए टॉप-5 टीमों की पूरी लिस्ट

टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

ICC Team Rankings 2026 Update: टीम इंडिया इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन तीनों फॉर्मेट में उसकी स्थिति अलग-अलग बनी हुई है. ताजा आईसीसी रैंकिंग के अनुसार टीम इंडिया वनडे और टी20 इंटरनेशनल में नंबर-1 पर काबिज है, जबकि टेस्ट क्रिकेट में टीम चौथे स्थान पर मौजूद है. आईसीसी की ताजा रैंकिंग में टीम इंडिया की तीनों फॉर्मेट में स्थिति अलग-अलग है. वनडे और टी20 में भारतीय टीम ने टॉप पोजिशन हासिल की है, जबकि टेस्ट में टीम चौथे स्थान पर है. यह भी पढ़ें: Virat Kohli IPL 2026 Milestone: आईपीएल के आगामी सीजन में क्रिस गेल और रोहित शर्मा के खास क्लब में शामिल होने के करीब विराट कोहली, सिर्फ इतने छक्कों की दरकार

टेस्ट में चौथे नंबर पर टीम इंडिया

टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर नजर आता है. टीम 104 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर है. इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया की टीम 128 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर है. दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका, तीसरे पर इंग्लैंड और पांचवें नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है.

टॉप-5 आईसीसी टेस्ट रैंकिंग

ऑस्ट्रेलिया - 128 रेटिंग

साउथ अफ्रीका - 116 रेटिंग

इंग्लैंड - 109 रेटिंग

टीम इंडिया - 104 रेटिंग

न्यूजीलैंड - 98 रेटिंग

वनडे में टीम इंडिया का दबदबा

वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है. टीम इंडिया 119 रेटिंग के साथ नंबर-1 टीम बनी हुई है. इस फॉर्मेट में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर पाकिस्तान और पांचवें पर साउथ अफ्रीका की टीम है. टीम इंडिया ने हाल के समय में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पकड़ मजबूत की है.

टॉप-5 आईसीसी वनडे रैंकिंग

टीम इंडिया - 119 रेटिंग

न्यूजीलैंड - 114 रेटिंग

ऑस्ट्रेलिया - 109 रेटिंग

पाकिस्तान - 105 रेटिंग

साउथ अफ्रीका - 98 रेटिंग

टी20 में भी टीम इंडिया नंबर-1

टी20 इंटरनेशनल में भी टीम इंडिया का जलवा कायम है. हाल ही में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर अपनी ताकत साबित की है. टीम इंडिया 273 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर है. इस सूची में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर न्यूजीलैंड और पांचवें पर साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है. टीम इंडिया लंबे समय से इस फॉर्मेट में टॉप पर बनी हुई है.

टॉप-5 आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग

टीम इंडिया - 273 रेटिंग

इंग्लैंड - 259 रेटिंग

ऑस्ट्रेलिया - 258 रेटिंग

न्यूजीलैंड - 250 रेटिंग

साउथ अफ्रीका - 244 रेटिंग

क्या कहती है तस्वीर

तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग पर नजर डालें तो साफ है कि टीम इंडिया लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट यानी वनडे और टी20 में दुनिया की सबसे मजबूत टीम बनी हुई है. हालांकि टेस्ट क्रिकेट में अभी सुधार की जरूरत है. अगर टीम इंडिया इस फॉर्मेट में भी अपनी स्थिति मजबूत कर लेती है, तो वह तीनों फॉर्मेट में पूरी तरह से दबदबा कायम कर सकती है.