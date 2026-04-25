SA W vs IND W, 4th T20I Match Live Score Update: वांडरर्स स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला के बीच खेला जा रहा है चौथा टी20 मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 4th T20I Match Live Score Update: भारत महिला क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जोहांसबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स स्टेडियम (The Wanderers Stadium) में खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम पहले तीनों मुकाबले जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. सीरीज गंवाने के बावजूद भारतीय महिला टीम के पास शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध चौथे मैच में बहुत कुछ दांव पर हैं. जिसमें अपनी प्रतिष्ठा बचाना, लय वापस पाना और इस प्रारूप के आगामी विश्व कप के लिए रणनीति तय करना शामिल है. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वोल्वार्ड्ट कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है. यह भी पढ़ें: RR vs SRH, IPL 2026 36th Match Winner Prediction: सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम इस सीरीज में शानदार फॉर्म में नजर आई है और दोनों मुकाबलों में लक्ष्य का सफल पीछा किया है. लॉरा वोल्वार्ड्ट ने बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दो मैचों में 105 रन बनाए हैं. वहीं तूमी सेखुखुने ने गेंदबाजी में कमाल करते हुए 2 मैचों में 5 विकेट झटके हैं. दूसरी तरफ भारत महिला टीम को बल्लेबाजी में संघर्ष करना पड़ा है और टीम दोनों मैचों में 160 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. ऐसे में इस मुकाबले में टीम को बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है और टीम का लक्ष्य इस अभियान को जारी रखते हुए सूपड़ा साफ करना है. महिला क्रिकेट की मौजूदा दौर की कई स्टार खिलाड़ियों वाली भारतीय टीम लगातार निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़कर सीरीज में वापसी करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाएगी.

भारत महिला टीम की बल्लेबाजी में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर टीम को मजबूती दे सकती हैं. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और अरुंधति रेड्डी को विकेट निकालने होंगे. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम में तजमिन ब्रिट्स और लॉरा वोल्वार्ड्ट बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकती हैं. मिडिल ऑर्डर में एनेरी डर्कसेन और क्लो ट्रायन टीम को मजबूती देती हैं. वहीं गेंदबाजी में आयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Scorecard)

दोनों टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 22 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को नौ मैचों में सफलता मिली है. तीन मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत महिला टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म में दक्षिण अफ्रीका मजबूत दिख रही है.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.