Maharashtra HSC 12th Result 2026 OUT: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 89.79% स्टूडेंट्स पास, mahahsscboard.in पर एक क्लिक में ऐसे करें परिणाम चेक

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Maharashtra HSC 12th Result 2026 OUT: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) ने आज, 2 मई 2026 को कक्षा 12वीं (HSC) के वार्षिक परीक्षा परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं. इस वर्ष राज्य का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 89.78% दर्ज किया गया है. परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. परिणाम चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और माता के नाम की आवश्यकता होगी.

परिणामों का मुख्य विवरण

इस वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों में से एक बड़े हिस्से ने सफलता प्राप्त की है. शुरुआती रुझानों के मुताबिक, इस साल भी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में बेहतर रहा है. बोर्ड जल्द ही संकायवार (Arts, Commerce, Science) और जिलावार विस्तृत आंकड़े जारी करेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार का परिणाम स्थिर रहा है, जो शिक्षा के स्तर में निरंतरता को दर्शाता है. यह भी पढ़े: Assam AHSEC HS Result 2026 OUT: छात्रों का इंतजार खत्म, असम में जारी हुए बोर्ड 12वीं के नतीजे, ahsec.assam.gov.in पर ऐसे चेक करें परिणाम

छात्र कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए परिणाम देखने की प्रक्रिया को सरल रखा है. छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in या mahresult.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर 'HSC Examination Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और माता का नाम दर्ज करें.

'View Result' बटन पर क्लिक करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए छात्र अपने रिजल्ट का प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख सकते हैं.

पुनर्मूल्यांकन और सप्लीमेंट्री परीक्षा

जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, बोर्ड उन्हें पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) और उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने का अवसर देगा. इसके लिए आवेदन की तारीखें जल्द ही वेबसाइट पर अपडेट की जाएंगी. इसके अतिरिक्त, जो छात्र किसी कारणवश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, उनके लिए सप्लीमेंट्री (पूरक) परीक्षा आयोजित की जाएगी, ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष खराब न हो.

भविष्य की संभावनाएं

12वीं के परिणाम घोषित होने के साथ ही अब देश भर के विश्वविद्यालयों में स्नातक (Undergraduate) पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया में तेजी आएगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी मार्कशीट की मूल प्रति प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित स्कूलों/कॉलेजों से संपर्क करें. महाराष्ट्र बोर्ड ने सभी सफल छात्रों को उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे छात्रों का मनोबल बनाए रखें.