Odisha Class 12 Result 2026: ओडिशा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, bseodisha.ac.in पर एक क्लिक में ऐसे करें चेक परिणाम

Odisha Class 12 Result 2026: ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSE) आज, 2 मई 2026 को कक्षा 10वीं की वार्षिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट (AHSC) और मध्यमा परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस वर्ष परीक्षा में राज्य भर के 5,61,979 छात्र शामिल हुए थे. बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, परिणामों की आधिकारिक घोषणा दोपहर 4 बजे की जाएगी, जिसमें पास प्रतिशत और टॉपर्स की सूची साझा की जा सकती है. हालांकि, छात्र अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड शाम 6 बजे से डाउनलोड कर सकेंगे.
आधिकारिक वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगा लिंक
एक बार परिणाम घोषित होने के बाद, छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों bseodisha.ac.in और orissaresults.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार रखें ताकि लिंक सक्रिय होते ही वे बिना किसी देरी के अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकें.
पास होने के लिए न्यूनतम अंक और मार्किंग स्कीम
ओडिशा कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. जो छात्र इस न्यूनतम योग्यता को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सप्लीमेंट्री (पूरक) परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा.
मार्किंग स्कीम की बात करें तो इस वर्ष थ्योरी परीक्षाओं को 80 प्रतिशत वेटेज दिया गया है, जबकि शेष 20 प्रतिशत वेटेज प्रैक्टिकल परीक्षाओं को दिया गया है.
प्रोविजनल होगी ऑनलाइन मार्कशीट
छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली मार्कशीट केवल 'प्रोविजनल' होगी. इसका उपयोग तत्काल जानकारी के लिए किया जा सकता है. मूल मार्कशीट और प्रमाण पत्र कुछ दिनों बाद संबंधित स्कूलों द्वारा वितरित किए जाएंगे.
अपना रिजल्ट कैसे चेक करें?
छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
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सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in पर जाएं.
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होमपेज पर 'Class 10 (Matric) Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें.
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अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.
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जानकारी सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
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भविष्य के संदर्भ के लिए मार्कशीट का प्रिंटआउट निकाल लें.
इस बीच आयोजित की गई थी परीक्षाएं
ओडिशा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 19 फरवरी से 2 मार्च, 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. राज्य भर में केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच परीक्षाएं संपन्न हुई थीं. आज आने वाले परिणाम इन लाखों छात्रों के शैक्षणिक भविष्य और करियर की अगली दिशा तय करेंगे.