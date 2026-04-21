JKBOSE Class 10th Result 2026 Out: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने घोषित किया 10वीं Summer Zone का परिणाम, jkresults.nic.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

JKBOSE Class 10th Result OUT

JKBOSE Class 10th Result 2026 Out: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने आज, 21 अप्रैल 2026 को जम्मू डिवीजन के समर जोन के लिए कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं. बोर्ड के अनुसार, नतीजे सुबह 11:00 बजे माध्यमिक पोर्टल पर अपलोड किए गए. परीक्षा में शामिल हुए हजारों छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkresults.nic.in पर जाकर अपना डिजिटल स्कोरकार्ड और विषय-वार अंकों का विवरण देख सकते हैं.

डिजिटल माध्यम से रिजल्ट तक पहुंच

समर जोन की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र अपना परिणाम देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं. भारी ट्रैफिक के दौरान वेबसाइट पर होने वाली समस्याओं को देखते हुए बोर्ड ने इस लिंक को मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए अनुकूलित किया है. अपना स्कोरकार्ड प्राप्त करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और पंजीकरण संख्या (Registration Number) तैयार रखनी होगी, क्योंकि प्रमाणीकरण के लिए ये अनिवार्य हैं. यह भी पढ़े: CBSE Class 12th Result 2026 Update: जल्द घोषित होंगे सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे, cbseresults.nic.in पर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

JKBOSE 10वीं का रिजल्ट ऑनलाइन चेक करने के स्टेप्स

छात्र अपना परिणाम प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

आधिकारिक परिणाम वेबसाइट jkresults.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर "JKBOSE 10th Result 2026 Summer Zone" लिंक पर क्लिक करें.

आवश्यक क्रेडेंशियल (रोल नंबर और पंजीकरण संख्या) दर्ज करें.

मार्कशीट देखने के लिए "View Result" बटन पर क्लिक करें.

आधिकारिक पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

एसएमएस (SMS) के जरिए भी देख सकते हैं परिणाम

वेबसाइट पर अधिक लोड होने की स्थिति में छात्र ऑफलाइन माध्यम से भी अपना परिणाम जान सकते हैं. इसके लिए छात्रों को अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में JKBOSE10 <रोल नंबर> टाइप करना होगा और इसे 5676750 पर भेजना होगा. परिणाम एक रिप्लाई मैसेज के रूप में आपके फोन पर प्राप्त हो जाएगा.

मार्कशीट की जांच और सुधार

रिजल्ट देखने के बाद बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपनी डिजिटल मार्कशीट में दी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी को ध्यान से सत्यापित करें. इसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, पंजीकरण विवरण और विषय-वार अंक शामिल हैं. यदि नाम की स्पेलिंग या किसी अन्य डेटा में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो छात्रों को तुरंत सुधार के लिए अपने संबंधित स्कूल अधिकारियों को सूचित करना चाहिए.

आगे की राह: कक्षा 11वीं में प्रवेश

कक्षा 10वीं के परिणाम जारी होने के साथ ही अब कक्षा 11वीं के लिए प्रवेश प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. छात्र विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय (Streams) में आवेदन करने के लिए अपनी प्रोविजनल मार्कशीट का उपयोग कर सकते हैं. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मूल भौतिक मार्कशीट कुछ समय बाद स्कूलों के माध्यम से वितरित की जाएगी, जो अंतिम नामांकन के लिए आवश्यक होगी.