CBSE Class 12th Result 2026 Update: जल्द घोषित होंगे सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे, cbseresults.nic.in पर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

CBSE Class 12th Result 2026 Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर घोषित किए जाने की उम्मीद है. मूल्यांकन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है. हालांकि बोर्ड ने अभी तक किसी सटीक तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार नतीजे अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई 2026 के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं. इस साल 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच आयोजित हुई परीक्षाओं में लगभग 16 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे.

परिणाम की संभावित समय सीमा

पिछले रुझानों को देखें तो सीबीएसई आमतौर पर मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 12) के परिणाम घोषित करता है. पिछले साल नतीजे मई के मध्य में आए थे, लेकिन इस साल परीक्षा कार्यक्रम जल्दी संपन्न होने के कारण अप्रैल में ही परिणाम आने की प्रबल संभावना है. बोर्ड अक्सर कक्षा 10वीं के नतीजों से एक या दो दिन पहले 12वीं का परिणाम जारी करता है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणा के लिए सीबीएसई के पोर्टल पर नजर बनाए रखें. यह भी पढ़े: Shafali Verma Clears CBSE Class 12th board exam: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की पास, सोशल मीडिया पर शेयर की मार्कशीट

इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा रिजल्ट

भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट क्रैश होने की स्थिति से बचने के लिए सीबीएसई ने कई वैकल्पिक लिंक और ऐप की व्यवस्था की है. छात्र निम्नलिखित प्लेटफॉर्म पर अपना परिणाम देख सकेंगे:

cbseresults.nic.in

results.cbse.nic.in

cbse.gov.in

DigiLocker (डिजिलॉकर)

UMANG App (उमंग ऐप)

डिजिलॉकर और सिक्योरिटी पिन (Security PIN)

सीबीएसई ने पहले ही स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों को छह अंकों का एक विशिष्ट 'सुरक्षा पिन' (Security PIN) प्रदान करें. यह पिन छात्रों के लिए अपने डिजिलॉकर खातों को सक्रिय करने के लिए अनिवार्य है. इसके माध्यम से छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे, जो भविष्य में कॉलेज प्रवेश के लिए मान्य होंगे.

ऑनलाइन रिजल्ट देखने के आसान चरण

परिणाम घोषित होने के बाद छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन कर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर "Senior School Certificate Examination (Class XII) 2026" लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें.

विवरण जमा (Submit) करें और आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंट लें.

वैकल्पिक माध्यम और महत्वपूर्ण जानकारी

वेबसाइट में तकनीकी समस्या होने पर छात्र इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) या एसएमएस के जरिए भी अपना अंक देख सकते हैं. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन जारी किया गया परिणाम 'प्रोविजनल' यानी अस्थायी होता है. आधिकारिक और मूल मार्कशीट परिणाम की घोषणा के कुछ हफ्तों बाद संबंधित स्कूलों द्वारा वितरित की जाएगी.