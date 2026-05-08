SSC Result 2026 Declared: महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित, वेबसाइट क्रैश होने पर अपनाएं ये 3 वैकल्पिक तरीके, तुरंत चेक करें मार्क्स

मुंबई, 8 मई: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education) (MSBSHSE) ने आज सुबह कक्षा 10वीं (Class 10) (SSC) परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं. इस साल परीक्षा में लगभग 16 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे. परिणाम घोषित होते ही आधिकारिक पोर्टल पर छात्रों की भारी संख्या के कारण वेबसाइट क्रैश (Website Crash) होने या तकनीकी देरी की संभावना बढ़ जाती है. छात्रों की सुविधा के लिए बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइटों (Official Websites) के अलावा कई वैकल्पिक और ऑफलाइन तरीके भी उपलब्ध कराए हैं. यह भी पढ़ें: Maharashtra HSC Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट रोल नंबर से कैसे देखें? ये है आसान तरीका, ऐसे करें चेक

रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइटें

छात्र अपने 'सीट नंबर' और 'मां के नाम' का उपयोग करके अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं. यदि फॉर्म भरते समय मां का नाम नहीं दिया गया था, तो वहां "XXX" टाइप करें. आधिकारिक वेबसाइटें इस प्रकार हैं:

nic.in

mkcl.org

in

विकल्प 1: बिना इंटरनेट एसएमएस (SMS) के जरिए जानें मार्क्स

कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए एसएमएस सबसे भरोसेमंद विकल्प है. अपने फोन पर विषयवार स्कोर प्राप्त करने के लिए:

मोबाइल के मैसेजिंग ऐप में जाएं. MHHSC (Space) (Seat Number) टाइप करें. इसे 57766 पर भेज दें. कुछ ही देर में आपका रिजल्ट आपके फोन पर एसएमएस के रूप में आ जाएगा.

विकल्प 2: डिजिलॉकर (DigiLocker) से डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें

बोर्ड ने डिजिलॉकर के साथ साझेदारी की है ताकि छात्रों को तुरंत "कानूनी रूप से मान्य" डिजिटल मार्कशीट मिल सके. यह उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो 11वीं कक्षा (FYJC) में प्रवेश के लिए तुरंत आवेदन करना चाहते हैं. छात्र डिजिलॉकर ऐप या वेबसाइट पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर 'Education' सेक्शन में 'Maharashtra State Board' का चयन करें और अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें.

विकल्प 3: उमंग (UMANG) मोबाइल ऐप

भारत सरकार के 'उमंग' ऐप पर भी महाराष्ट्र बोर्ड के नतीजे उपलब्ध हैं. छात्र प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप में "Maharashtra State Board" सर्च करें और अपनी क्रेडेंशियल्स दर्ज कर अंकतालिका प्राप्त करें. यह भी पढ़ें: Maharashtra HSC 12th Result 2026 OUT: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 89.79% स्टूडेंट्स पास, mahahsscboard.in पर एक क्लिक में ऐसे करें परिणाम चेक

परीक्षा के मुख्य आंकड़े

साल 2026 की एसएससी परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च के बीच राज्य के 5,111 केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। इस वर्ष कुल 16,15,489 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें 8,65,740 छात्र और 7,49,736 छात्राएं शामिल हैं.

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन परिणाम अनंतिम (Provisional) हैं. छात्रों को अपनी मूल मार्कशीट अपने संबंधित स्कूलों से प्राप्त करनी होगी, जिसकी तारीख की घोषणा अगले सप्ताह विभागीय कार्यालयों द्वारा की जाएगी.