RR vs GT, IPL 2026 52nd Match Live Streaming: आज राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans, TATA Indian Premier League 2026 52nd Match Live Streaming And Telecast Details: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 52वां मुकाबला आज यानी 9 मई को राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस (RR vs GT) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. वहीं गुजरात टाइटंस लगातार चौथी जीत दर्ज कर अंक तालिका में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: RR vs GT, IPL 2026 52nd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला, इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 52वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. इस सीजन राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स को 6 मैच में जीत और 4 मुकाबलों में हार मिली है. वहीं गुजरात टाइटंस ने भी 10 मुकाबलों में 6 जीत और 4 हार दर्ज की है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस हेड टू हेड (RR vs GT Head To Head Record)

टाटा आईपीएल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 9 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है. गुजरात टाइटंस ने 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम सिर्फ 3 मैच जीतने में सफल रही है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरी भिड़ंत होगी. पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 6 रन से जीत हासिल की थी. आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस ने एक मुकाबला 58 रन से जीता था. वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी.

गुजरात टाइटंस ने लगातार 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं. ऐसे में टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और कगिसो रबाडा की जोड़ी टीम को मजबूती दे सकती है. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स को पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में टीम कुछ बदलाव कर सकती है. संदीप शर्मा की वापसी हो सकती है. वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग से टीम को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच 52वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (RR vs GT 52nd Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 का 52वां मुकाबला आज यानी 9 मई को राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (RR vs GT 52nd Match Live TV Channel Telecast In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 52वां मुकाबला आज यानी 9 मई को राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टाटा आईपीएल 2026 का यह मुकाबला भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा.

भारत में राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch RR vs GT 52nd Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 52वां मुकाबला आज यानी 9 मई को राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RR vs GT 52nd T20 Match Playing Prediction)

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर और संदीप शर्मा.

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और मानव सुथार.

नोट: राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.