Maharashtra HSC Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट रोल नंबर से कैसे देखें? ये है आसान तरीका, ऐसे करें चेक

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Maharashtra HSC Result 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) द्वारा आयोजित 12वीं (HSC) की परीक्षा दे चुके लाखों छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. बोर्ड ने परिणाम घोषित करने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं. इस साल छात्र न केवल आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्कोर देख पाएंगे, बल्कि भारत सरकार के 'डिजिलॉकर' (DigiLocker) प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी डिजिटल मार्कशीट भी तुरंत डाउनलोड कर सकेंगे.

रोल नंबर के जरिए ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?

परिणाम घोषित होने के बाद छात्र इन आसान स्टेप्स के जरिए अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं: यह भी पढ़े: Maharashtra HSC Result 2026: महाराष्ट्र में आज दोपहर 1 बजे जारी होगा 12वीं बोर्ड का रिजल्ट, DigiLocker से ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर जाएं. होमपेज पर 'HSC Examination Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें. अपना रोल नंबर (Seat Number) और माता का नाम (Mother's First Name) दर्ज करें. 'View Result' बटन पर क्लिक करते ही आपका परिणाम स्क्रीन पर आ जाएगा. भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें.

डिजिलॉकर (DigiLocker) से मार्कशीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया

डिजिटल इंडिया पहल के तहत, छात्र अपनी प्रमाणित डिजिटल मार्कशीट डिजिलॉकर से प्राप्त कर सकते हैं. इसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है:

साइन-इन: digilocker.gov.in पर जाएं या ऐप डाउनलोड करें. आधार और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.

सर्च: 'Education' टैब में जाकर 'Maharashtra State Board' चुनें.

डॉक्यूमेंट: 'Class XII Marksheet' का चयन करें.

डिटेल्स: अपना रोल नंबर और परीक्षा का साल (2026) दर्ज करें.

प्राप्ति: 'Get Document' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट आपके डिजिलॉकर वॉलेट में सेव हो जाएगी, जो कानूनी रूप से हर जगह मान्य है.

क्यों महत्वपूर्ण है डिजिटल मार्कशीट?

डिजिलॉकर से प्राप्त डिजिटल मार्कशीट को आईटी एक्ट के तहत भौतिक दस्तावेजों (Physical Documents) के बराबर दर्जा प्राप्त है. इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि छात्र कॉलेज प्रवेश या नौकरी के आवेदन के लिए तुरंत इसका उपयोग कर सकते हैं, बिना मूल प्रति (Original Copy) के स्कूल से आने का इंतजार किए. यह सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज में रहती है, जिससे इसके खोने या फटने का डर नहीं रहता.

परिणाम की संभावित तिथि और स्कूल मार्कशीट

हालांकि महाराष्ट्र बोर्ड ने अभी तक सटीक तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार परिणाम मई के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की पूरी संभावना है. ऑनलाइन रिजल्ट आने के बाद, मूल भौतिक मार्कशीट छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों या जूनियर कॉलेजों से 10-15 दिनों के भीतर वितरित कर दी जाएगी.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी वेबसाइट या अफवाहों से बचें और केवल mahahsscboard.in पर दी गई आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.