Telangana Heatwave Alert: तेलंगाना में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, 26 मई को 16 जिलों में चलेगी तीव्र लू; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

तेलंगाना हीटवेव (Photo Credits:File Image)

हैदराबाद, 25 मई: उत्तर और मध्य भारत (North and Central India) को अपनी चपेट में लेने के बाद अब भीषण गर्मी (Scorching Heat) और लू (Heatwave) का प्रकोप दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना (Telangana) में भी चरम पर पहुंच गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने मंगलवार, 26 मई के लिए तेलंगाना के 16 जिलों में तीव्र लू चलने की गंभीर चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है. इस तीव्र तपन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को हाई-अलर्ट पर रखा गया है. यह भी पढ़ें: Telangana Heatwave: तेलंगाना में भीषण गर्मी बनी जानलेवा, 7 जिलों में हीटस्ट्रोक से 16 लोगों की मौत से मचा हड़कंप

तेलंगाना के ये 16 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित, 'ऑरेंज' और 'येलो' अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में 'ऑरेंज' और 'येलो' अलर्ट जारी किया है. मौसम बुलेटिन में जिन 16 जिलों को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए चिह्नित किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्रि कोठागुडेम, खम्मम, कुमारम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, करीमनगर, पेद्डापल्ली, नलगोंडा, सूूर्यापेट, महबूबाबाद, वारंगल, हनमकोंडा, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला और जनगांव. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन जिलों में दोपहर के समय धूप और लू की तीव्रता अपने उच्चतम स्तर पर होगी.

हैदराबाद में आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल, उमस बढ़ाएगी बेचैनी

इन अत्यधिक प्रभावित जिलों के विपरीत, राज्य की राजधानी हैदराबाद और उसके आस-पास के उपनगरीय इलाकों में मौसम थोड़ा अलग रहेगा. हैदराबाद में मंगलवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. हालांकि, बादलों के बावजूद तापमान में विशेष कमी नहीं आएगी और यहां का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर रहने की संभावना है, जिससे उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.

28 मई से मिलेगी बड़ी राहत, दस्तक देगी प्री-मानसून बारिश

चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक बड़ी राहत भरी खबर भी दी है. क्षेत्रीय मौसम कार्यालय के अनुसार, बुधवार तक राज्य के तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन गुरुवार, 28 मई से राज्य में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है.

28 मई से तेलंगाना में व्यापक स्तर पर प्री-मानसून गतिविधियां (Pre-Monsoon Activity) शुरू होने की संभावना है. इसके प्रभाव से अगले चार दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट दर्ज की जाएगी. इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे वर्तमान हीटवेव का चक्र पूरी तरह टूट जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी: अस्पतालों को आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश

लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए तेलंगाना के स्वास्थ्य और नगर निगम विभागों ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए मानक समर प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 के बीच, जब सौर विकिरण (Solar Radiation) अपने चरम पर होता है, सीधे धूप में निकलने से बचें.

प्रशासन ने बाहरी मजदूरों, डिलीवरी कर्मियों और फील्ड स्टाफ के लिए काम के बीच-बीच में हाइड्रेशन ब्रेक (पानी पीने का समय) अनिवार्य करने की सिफारिश की है. इसके अतिरिक्त, हाई-अलर्ट वाले जिलों के सभी सरकारी अस्पतालों को हीटस्ट्रोक, अत्यधिक डिहाइड्रेशन और शरीर में पानी की कमी के मामलों से निपटने के लिए आपातकालीन चिकित्सा प्रोटोकॉल को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं.