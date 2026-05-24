Telangana Heatwave: तेलंगाना में भीषण गर्मी बनी जानलेवा, 7 जिलों में हीटस्ट्रोक से 16 लोगों की मौत से मचा हड़कंप

भीषण गर्मी का प्रकोप (Photo Credits: File Image)

Telangana Heatwave: तेलंगाना में भीषण गर्मी और जानलेवा लू (हीटवेव) का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. राज्य के 7 जिलों में लू की चपेट में आने (हीटस्ट्रोक) के कारण अब तक कम से कम 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) देने की घोषणा की है. राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शनिवार को सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन समीक्षा बैठक की और पूरे सरकारी तंत्र को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए.

इन जिलों में दर्ज की गईं मौतें

आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, सबसे ज्यादा प्रभावित जयशंकर भूपलपल्ली जिला रहा है, जहां 4 लोगों की मौत दर्ज की गई है. इसके अलावा वारंगल (शहरी), करीमनगर और निजामाबाद जिलों में 3-3 लोगों की जान गई है. वहीं जोगुलांबा गडवाल, रंगारेड्डी और सूर्यपेट जिलों से भी 1-1 मौत का मामला सामने आया है. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के निर्देशों पर राजस्व मंत्री ने जिला कलेक्टरों को पीड़ितों के परिवारों तक मुआवजा राशि जल्द से जल्द पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: भीषण गर्मी के बीच उत्तर और मध्य भारत में हीटवेव का अलर्ट, दक्षिणी राज्यों में बारिश के आसार; जानें आज दिल्ली और मुंबई में कैसा रहेगा मौसम

दोपहर 11 से 4 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह

मौसम की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने आम जनता, विशेषकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि जब तक कोई बहुत जरूरी काम न हो, वे सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच घरों से बाहर निकलने से बचें. इसके साथ ही मुख्य मार्गों, बस अड्डों और बाजारों में ठंडे पीने के पानी, छाछ और ओआरएस (ORS) पैकेट की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं.

पशु-पक्षियों के लिए पानी के इंतजाम के निर्देश

बैठक के दौरान मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अधिकारियों को केवल इंसानों ही नहीं, बल्कि मूक पशु-पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने सभी गांवों और शहरों में स्थानीय निकायों को सक्रिय कर पशु-पक्षियों के लिए पानी के विशेष टैंकर और बर्तन रखवाने को कहा है, ताकि इस भीषण गर्मी में उन्हें पीने का पानी आसानी से मिल सके.

26 मई तक जारी रहेगा आईएमडी का 'ऑरेंज अलर्ट'

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि राज्य में अगले तीन दिनों तक तीव्र लू की स्थिति बनी रहेगी. हैदराबाद, रंगारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यपेट, मुलूगु और महबूबनगर सहित कई जिलों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल मजबूत 'अल नीनो' प्रभाव के कारण गर्मी सामान्य से काफी अधिक और खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है.