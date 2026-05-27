Heatwave: देश में भीषण गर्मी का प्रकोप! पीएम मोदी की नागरिकों से भावुक अपील- 'खुद को हाइड्रेटेड रखें और प्यासों को पानी जरूर पिलाएं'

प्रधानमंत्री नरेंज्र मोदी (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 27 मई: भारत के कई राज्यों में सूरज की तपिश और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में जारी भीषण लू (Heatwave) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बुधवार को देश के नागरिकों से इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की एक विशेष अपील की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर अपनी चिंता साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, घरों से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखने और समाज के जरूरतमंद व प्यासे लोगों की मदद करने की सलाह दी है. प्रधानमंत्री ने इस कठिन मौसम में राहगीरों के लिए घरों और दुकानों के बाहर पानी के घड़े (मटके) रखने वाले नागरिकों की भी जमकर सराहना की है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 27, 2026: उत्तर और मध्य भारत में भीषण 'लू' का प्रकोप जारी; बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद में हल्की बारिश की संभावना

पीएम मोदी का संदेश: 'आपकी संवेदनशीलता इस मौसम में बड़ा सहारा'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार बढ़ रहे पारे और उससे उत्पन्न होने वाली दैनिक व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया. पीएम मोदी ने लिखा, "देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी के कारण होने वाली कई तरह की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं. मैं अपने सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे जितना संभव हो सके सावधानी बरतें."

उन्होंने आगे कहा, "कृपया खुद को हाइड्रेटेड रखें और अपने घरों से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें. ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी सहयोग का एक बड़ा स्रोत बनती है। यदि संभव हो, तो किसी भी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी जरूर ऑफर करें." प्रधानमंत्री ने पारंपरिक रूप से सार्वजनिक प्याऊ और मटके रखने वाले लोगों की सराहना करते हुए इसे भारतीय समाज की संवेदनशीलता का एक अनुपम उदाहरण बताया.

PM मोदी ने नागरिकों को पानी साथ रखने और डिहाइड्रेशन से बचने की सलाह दी

Different parts of India are witnessing soaring temperatures and the challenges that come with it. This heat is harsh on all of us and I urge you all to take as many precautions as possible. Please stay hydrated, keep water with you when stepping out. Offer a glass of water to… — Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2026

दिल्ली में 'मिशन मोड' में हीटवेव एक्शन प्लान 2026; बांटे जा रहे 10 लाख ओआरएस

इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी गर्मी के कड़े तेवरों को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स (X) पर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार सार्वजनिक सुरक्षा और राहत उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'हीटवेव एक्शन प्लान 2026' को मिशन मोड में लागू कर रही है. उन्होंने इसे एक दयालु, तैयार और जन-केंद्रित शासन का दृष्टिकोण बताया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों को रेखांकित करते हुए बताया कि पूरी दिल्ली में आम जनता के लिए 10 लाख से अधिक ओआरएस (ORS) पैकेटों का मुफ्त वितरण किया जा रहा है. इसके साथ ही, सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों और राहगीरों की मदद के लिए पूरी सिटी में 'मोबाइल हीट रिलीफ वैन' तैनात की गई हैं. स्कूली बच्चों को नियमित अंतराल पर पानी पीने की याद दिलाने के लिए स्कूलों में 'वॉटर बेल' (Water Bell) प्रणाली सक्रिय की गई है. साथ ही, बेजुबान जानवरों और पक्षियों के लिए जगह-जगह पानी और कूलिंग पॉइंट्स की व्यवस्था भी की गई है.

दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार; अगले 3-4 दिन बेहद नाजुक

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम कार्यालय ने चेतावनी दी है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली को आगामी 28 मई तक इसी तरह की भीषण लू की स्थिति का सामना करना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ अलग-अलग पॉकेट्स में स्थिति और गंभीर हो सकती है.

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में गंभीर लू की स्थिति देखी गई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के अलग-अलग इलाके भी अत्यधिक तापमान की चपेट में हैं. मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों तक मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में लू का प्रकोप जारी रहने का अनुमान जताया है.

स्वास्थ्य विभाग की जरूरी सलाह: दोपहर में निकलने से बचें

लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने जनता के लिए स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी की है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे दोपहर के चरम घंटों (Peak Afternoon Hours) के दौरान सीधे धूप के संपर्क में आने से बचें.

अधिकारियों ने लोगों को चक्कर आना, अत्यधिक डिहाइड्रेशन, कमजोरी या थकावट जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी चिकित्सा केंद्र से संपर्क करने और डॉक्टरों की सलाह लेने को कहा है.