Assam AHSEC HS Result 2026 OUT: छात्रों का इंतजार खत्म, असम में जारी हुए बोर्ड 12वीं के नतीजे, ahsec.assam.gov.in पर ऐसे चेक करें परिणाम

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Assam AHSEC HS Result 2026 OUT: असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (AHSEC) ने आज, 28 अप्रैल 2026 को कक्षा 12वीं (Higher Secondary) के अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं. असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने सुबह 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कला (Arts), विज्ञान (Science), वाणिज्य (Commerce) और व्यावसायिक (Vocational) पाठ्यक्रमों के नतीजों की घोषणा की. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी सफल छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. छात्र अब आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज कर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

इन वेबसाइटों पर देखें अपना रिजल्ट

भारी ट्रैफिक के कारण आधिकारिक वेबसाइट धीमी होने की स्थिति में, छात्र नीचे दी गई आधिकारिक लिस्ट में से किसी भी वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं: यह भी पढ़े: JKBOSE Class 10th Result 2026 Out: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने घोषित किया 10वीं Summer Zone का परिणाम, jkresults.nic.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

ahsec.assam.gov.in

asseb.in

resultsassam.nic.in

results.ahsecregistration.in

इसके अलावा, छात्र DigiLocker (digilocker.gov.in) और 'UPOLOBDHA' मोबाइल ऐप के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें ऑनलाइन मार्कशीट?

छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

ऊपर दी गई किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर "HS Result 2026" लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और आवश्यक क्रेडेंशियल दर्ज करें.

'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.

इसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें.

पास होने के लिए न्यूनतम अंक और विकल्प

असम बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को प्रत्येक विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. जो छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहे हैं, उन्हें परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली कंपार्टमेंटल (पूरक) परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Rechecking) के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही घोषित की जाएगी.

इस वर्ष असम एचएस परीक्षा में लगभग 3.3 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे. परीक्षाएं 11 फरवरी से 16 मार्च 2026 के बीच राज्य भर के 821 केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. पिछले कुछ वर्षों के रुझान को देखते हुए, बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा कैलेंडर के साथ तालमेल बिठाने के लिए इस बार भी अप्रैल के अंत तक परिणाम घोषित करने का लक्ष्य पूरा किया है. आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति आज सुबह 7:30 बजे ही जारी कर दी गई थी, जिससे छात्रों और अभिभावकों का लंबा इंतजार खत्म हुआ.