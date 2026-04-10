Assam HSLC 10th Result 2026 Update: असम बोर्ड आज जारी कर सकता है 10वीं का रिजल्ट, sebaonline.org पर एक क्लिक में ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

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Assam HSLC 10th Result 2026 Update: असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड (ASSEB) आज 10 अप्रैल को कक्षा 10वीं (HSLC) का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. लगभग 4.38 लाख छात्रों का इंतजार आज सुबह 10:30 बजे खत्म हो सकता है. बोर्ड द्वारा एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा, जिसके बाद छात्र अपना डिजिटल स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी होंगे मुख्य आंकड़े

परिणामों की औपचारिक घोषणा गुवाहाटी में आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी. इस दौरान बोर्ड के अधिकारी इस वर्ष का कुल पास प्रतिशत, लड़कों और लड़कियों का प्रदर्शन और टॉपर्स की सूची साझा करेंगे. इस साल की परीक्षाएं 10 फरवरी से 27 फरवरी के बीच आयोजित की गई थीं, जिसमें राज्य भर से छात्रों की रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई. यह भी पढ़े: RTE Maharashtra Lottery Result 2026 Out: बच्चे का नाम आरटीई मेरिट लिस्ट में आया या नहीं? student.maharashtra.gov.in पर ऐसे करें नेम चेक

आधिकारिक वेबसाइट और वैकल्पिक लिंक

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइटों पर अपना परिणाम देख सकते हैं:

sebaonline.org

asseb.in

resultsassam.nic.in

भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो होने की स्थिति में, छात्र DigiLocker और UMANG ऐप जैसे वैकल्पिक प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा, छात्र एसएमएस (SMS) के जरिए भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

छात्र अपना स्कोरकार्ड प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट asseb.in या sebaonline.org पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए 'HSLC Result 2026' लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

जानकारी सबमिट करते ही आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें.

पासिंग क्राइटेरिया

पिछले साल (2025) असम बोर्ड का कुल पास प्रतिशत 63.98% रहा था. असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 30% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं. जो छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे, उन्हें पूरक (Supplementary) परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा.