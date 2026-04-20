Assam HS Result 2026 Update: क्या आज जारी होंगे असम बोर्ड कक्षा 12वीं के परिणाम? जानें ताजा अपडेट और रिजल्ट चेक करने का तरीका

Representative Image (Photo Credit- Pixabay)

Assam HS Result 2026 Update: असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड (ASSEB) डिवीजन II द्वारा उच्चतर माध्यमिक (HS) यानी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम आने वाले दिनों में घोषित किए जाने की उम्मीद है. हालांकि पहले चर्चा थी कि परिणाम 20 अप्रैल को जारी हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक सूत्रों और शिक्षा विभाग के हालिया अपडेट के अनुसार, विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के अंतिम परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह (संभावित तिथि 30 अप्रैल) तक जारी किए जा सकते हैं.

बोर्ड जल्द ही तारीख को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा, जिससे परिणाम का इंतजार कर रहे 3.3 लाख से अधिक उम्मीदवारों को स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी. यह भी पढ़े: UK Board 10th, 12th Result 2026 Date: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम जल्द होंगे जारी, जानें कब और कहां देख सकेंगे अपना स्कोरकार्ड

परीक्षा विवरण और मूल्यांकन प्रक्रिया

असम एचएस परीक्षा 2026 का आयोजन 11 फरवरी से 16 मार्च 2026 के बीच किया गया था. बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करने के लिए परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की गई थीं: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक.

फिलहाल उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है. पिछले रिकॉर्ड को देखें तो बोर्ड अक्सर सुबह के समय परिणाम जारी करता है. उदाहरण के तौर पर, साल 2025 में परिणाम 30 अप्रैल को सुबह 9:00 बजे घोषित किए गए थे. शिक्षा मंत्री रानोज पेगु ने हाल ही में अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह देते हुए छात्रों से केवल आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा करने को कहा है.

यहां चेक करें अपना रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए बोर्ड ने कई आधिकारिक पोर्टल तैयार किए हैं. छात्रों को अपना एडमिट कार्ड तैयार रखना चाहिए, क्योंकि लॉगिन के लिए रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी. छात्र निम्नलिखित वेबसाइटों पर अपना परिणाम देख सकते हैं:

ahsec.assam.gov.in

resultsassam.nic.in

results.ahsecregistration.in

digilocker.gov.in

वेबसाइटों के अलावा, छात्र गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध 'Upolobdha' मोबाइल एप्लिकेशन का भी उपयोग कर सकते हैं. इसे विशेष रूप से मोबाइल पर डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए डिजाइन किया गया है.

मार्कशीट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

एक बार रिजल्ट लिंक सक्रिय होने के बाद, उम्मीदवार इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

ऊपर सूचीबद्ध किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. "HS Final Year Examination Result 2026" लिंक पर क्लिक करें. अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. विवरण सबमिट करें और अपनी स्ट्रीम-वार मार्कशीट देखें. भविष्य में कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर ले लें.

पासिंग मार्क्स और सप्लीमेंट्री परीक्षा

असम कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 30% और कुल मिलाकर 33% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं. जो छात्र इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे या अपने स्कोर में सुधार करना चाहते हैं, वे कंपार्टमेंट/सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. इन परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा मुख्य परिणाम घोषित होने के कुछ समय बाद की जाएगी.