UK Board 10th, 12th Result 2026 Date: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम जल्द होंगे जारी, जानें कब और कहां देख सकेंगे अपना स्कोरकार्ड

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UK Board 10th, 12th Result 2026 Date: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए हजारों छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. बोर्ड के करीबी सूत्रों और हालिया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परिणाम अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं. हालांकि, बोर्ड ने अभी सटीक समय और तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन तैयारी अंतिम चरण में है.

कहां और कैसे चेक करें अपना रिजल्ट

परिणाम घोषित होने के बाद छात्र उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपनी डिजिटल मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकेंगे. सर्वर पर अधिक लोड होने की स्थिति में छात्र वैकल्पिक वेबसाइटों का भी उपयोग कर सकते हैं. मुख्य पोर्टल नीचे दिए गए हैं.

uaresults.nic.in

ubse.uk.gov.in

छात्रों को अपना परिणाम देखने के लिए अपने एडमिट कार्ड पर अंकित रोल नंबर और स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड की आवश्यकता होगी.

परिणाम डाउनलोड करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्कोरकार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन चरणों का पालन करें.

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uaresults.nic.in पर जाएं. होमपेज पर अपनी कक्षा (10वीं या 12वीं) के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. अपना रोल नंबर और आवश्यक क्रेडेंशियल दर्ज करें. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें या इसका प्रिंटआउट ले लें.

जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा सीमित है, वहां छात्र SMS सेवा के माध्यम से भी अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए एक विशिष्ट फॉर्मेट में मैसेज भेजकर परिणाम मंगाया जा सकता है.

2026 परीक्षाओं का विवरण और पिछले रुझान

उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं इस साल फरवरी और मार्च के बीच आयोजित की गई थीं. पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो बोर्ड ने एक स्थिर पास प्रतिशत दर्ज किया था. विशेष रूप से विज्ञान और गणित जैसे मुख्य विषयों में छात्रों के प्रदर्शन पर सबकी नजर रहेगी.

परंपरा के अनुसार, बोर्ड के मुख्यालय रामनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की घोषणा की जाएगी. इस दौरान राज्य के टॉपर्स के नामों की घोषणा और जिलों के अनुसार प्रदर्शन के आंकड़े भी साझा किए जाएंगे.

परिणाम के बाद के विकल्प

ऑनलाइन जारी किया गया परिणाम एक 'प्रोविजनल मार्कशीट' होगा. छात्रों को उनकी मूल अंकतालिका (Original Marksheet) कुछ समय बाद उनके संबंधित स्कूलों से प्राप्त होगी. जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) या स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा. इसके अलावा, अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथियां भी घोषित करेगा.