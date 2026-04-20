Uttarakhand Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026: 10वीं और 12वीं के छात्र जल्द uaresults.nic.in पर देख सकेंगे अपना स्कोर

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: File Image)

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम 2026 अप्रैल के तीसरे सप्ताह में घोषित कर सकता है. बोर्ड के करीबी सूत्रों का कहना है कि रिजल्ट प्रोसेसिंग का काम अपने अंतिम चरण में है और परिषद किसी भी समय आधिकारिक तारीख की घोषणा कर सकती है.

अप्रैल के तीसरे सप्ताह में परिणाम की उम्मीद

उत्तराखंड बोर्ड इस साल पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा जल्दी परिणाम जारी करने की तैयारी में है. सामान्य तौर पर बोर्ड मई के महीने में नतीजे घोषित करता था, लेकिन इस बार मूल्यांकन कार्य तेजी से पूरा होने के कारण अप्रैल के तीसरे हफ्ते (संभावित 20 से 25 अप्रैल के बीच) में रिजल्ट आने के प्रबल संकेत हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की आधिकारिक घोषणा पर नजर रखें.

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

नतीजे घोषित होने के बाद छात्र उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रोल नंबर और सुरक्षा कोड (Captcha) का उपयोग करना होगा.

परिणाम के लिए आधिकारिक वेबसाइट:

uaresults.nic.in

ubse.uk.gov.in

मूल्यांकन प्रक्रिया और तैयारी

बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है. वर्तमान में छात्रों के अंकों को पोर्टल पर अपलोड करने और मेरिट लिस्ट तैयार करने का काम चल रहा है. इस प्रक्रिया के पूरा होते ही शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम जारी किए जाएंगे.

पिछले साल का प्रदर्शन

उत्तराखंड बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में अपने परीक्षा परिणामों में सुधार देखा है. वर्ष 2025 में भी बोर्ड ने समय पर परिणाम जारी कर शैक्षणिक सत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था. इस वर्ष भी बोर्ड का लक्ष्य है कि समय पर नतीजे देकर छात्रों को उच्च शिक्षा और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाए.