Assam HS Result 2026 Update: असम बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द होगा जारी, स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट ahsec.assam.gov.in पर ऐसे करें चेक

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Assam HS Result 2026 Update: असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (ASSEB) शैक्षणिक वर्ष 2026 के लिए हायर सेकेंडरी (HS) यानी कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है. बोर्ड के अधिकारियों और वर्तमान अनुमानों के अनुसार, विज्ञान, कला, वाणिज्य और व्यावसायिक (Vocational) सभी स्ट्रीम के नतीजे 20 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 के बीच जारी किए जा सकते हैं. हालांकि सटीक तारीख की आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही आने की उम्मीद है, लेकिन बोर्ड ने छात्रों को अपना एडमिट कार्ड तैयार रखने की सलाह दी है.

परीक्षा विवरण और संभावित समय

असम एचएस (HS) फाइनल परीक्षाएं इस साल 11 फरवरी से 16 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. ये परीक्षाएं राज्य के 821 केंद्रों पर दो पालियों में संपन्न हुई थीं. इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में 3.30 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए हैं. पिछले साल के पैटर्न को देखें तो नतीजे 30 अप्रैल को सुबह 9:00 बजे घोषित किए गए थे, जिसे देखते हुए इस बार भी सुबह के समय ही नतीजों की घोषणा होने की प्रबल संभावना है.

किन वेबसाइटों पर देख सकेंगे परिणाम

नतीजों की आधिकारिक घोषणा के बाद, छात्र निम्नलिखित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं:

ahsec.assam.gov.in

resultsassam.nic.in

results.ahsecregistration.in

digilocker.gov.in

वेबसाइटों के अलावा, छात्र 'Upolobdha' मोबाइल एप्लिकेशन का भी उपयोग कर सकते हैं, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. इसे भारी ट्रैफिक को संभालने और आसानी से मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए डिजाइन किया गया है.

रिजल्ट डाउनलोड करने के चरण

उम्मीदवार अपना डिजिटल स्कोरकार्ड प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ahsec.assam.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'Results' सेक्शन पर क्लिक करें.

"HS Final Year Examination Result 2026" लिंक का चयन करें.

अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

स्क्रीन पर अपनी मार्कशीट देखें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

पासिंग क्राइटेरिया और आधिकारिक सलाह

असम में उच्च शिक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को कुल मिलाकर कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. साथ ही, प्रत्येक विषय में भी 30 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं. राज्य के शिक्षा मंत्री रानोज पेगु ने छात्रों को सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली फर्जी तारीखों और सूचनाओं से सावधान रहने की चेतावनी दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी आधिकारिक अपडेट बोर्ड के पोर्टल और उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से साझा किए जाएंगे.