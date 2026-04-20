Assam HS Result 2026: असम बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026: AHSEC जल्द जारी करेगा तीनों स्ट्रीम के नतीजे, जानें संभावित समय

(Photo Credits File)

असम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (AHSEC) द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी (HS) फाइनल परीक्षा 2026 के परिणामों का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. पिछले कुछ वर्षों के पैटर्न को देखते हुए, परिषद द्वारा 20 अप्रैल से 25 अप्रैल, 2026 के बीच साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के नतीजे घोषित किए जाने की पूरी संभावना है. बोर्ड वर्तमान में डेटा प्रोसेसिंग के अंतिम चरण में है, ताकि परिणामों में सटीकता सुनिश्चित की जा सके.

आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध होंगे नतीजे

परिणाम घोषित होने के बाद छात्र परिषद की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपना प्रोविजनल मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकेंगे. भारी ट्रैफिक की स्थिति में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परिषद द्वारा अधिकृत अलग-अलग पोर्टल्स का उपयोग करें.

परिणाम देखने के लिए वेबसाइट्स:

ahsec.assam.gov.in

resultsassam.nic.in

रोल नंबर के जरिए देख सकेंगे स्कोरकार्ड

छात्रों को अपना व्यक्तिगत परिणाम देखने के लिए अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रोल नंबर और अन्य आवश्यक क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना होगा. वेबसाइट पर 'HS Final Year Result 2026' के लिंक पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर दर्ज करते ही विषयवार अंक स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगे.

मूल्यांकन और पारदर्शिता

इस साल बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं. उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी होने के बाद अंकों का मिलान किया जा रहा है. परिषद का लक्ष्य है कि मई में शुरू होने वाले स्नातक प्रवेश सत्र से पहले परिणाम जारी कर दिए जाएं, ताकि छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन करने में कोई कठिनाई न हो.

पिछले रुझानों पर एक नजर

आमतौर पर असम बोर्ड परीक्षा संपन्न होने के 35 से 45 दिनों के भीतर परिणाम जारी करने की कोशिश करता है. इस वर्ष परीक्षाओं का आयोजन सुचारू रूप से हुआ था, जिसके कारण मूल्यांकन का कार्य भी समय पर पूरा कर लिया गया है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक तारीख की घोषणा के लिए नियमित रूप से परिषद की वेबसाइट चेक करते रहें.