SA W vs IND W, 3rd T20I Match Live Streaming In India: वांडरर्स स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला के बीच आज खेला जाएगा तीसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd T20I Match Live Streaming And Telecast Details: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जोहांसबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स स्टेडियम (The Wanderers Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पहले दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है और अब वह इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वोल्वार्ड्ट कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है. यह भी पढ़ें: LSG vs RR, IPL 2026 32nd Match Winner Prediction: इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पहले दो मुकाबलों में भारत महिला टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. टीम दोनों मैचों में 160 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सकी और गेंदबाजी में भी सिर्फ 6 विकेट ही हासिल कर पाई. ऐसे में इस मुकाबले में टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में सुधार करना होगा.

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम शानदार फॉर्म में है और उसने दोनों मुकाबलों में लक्ष्य का सफल पीछा किया है. कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने दोनों मैचों में अर्धशतक जड़ते हुए कुल 105 रन बनाए हैं और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है. वहीं गेंदबाजी में तुमी सेखुखुने ने 2 मैचों में 5 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई है.

दक्षिण अफ्रीका और भारत महिला टीम के बीच यह सीरीज आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है. भारत की टीम में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा जैसे आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं, जो टीम को तेज शुरुआत दिला सकते हैं. वहीं मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर टीम को मजबूती देंगी. गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और अरुंधति रेड्डी अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. टीम की बल्लेबाजी में तजमिन ब्रिट्स और लॉरा वोल्वार्ड्ट पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में आयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA W vs IND W T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 8 मुकाबलों में सफलता मिली है. तीन मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म में दक्षिण अफ्रीका मजबूत दिख रही है.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला तीसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (SA W vs IND W 3rd T20I Date And Venue)

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच तीसरा टी20 मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को जोहांसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस मैच से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला तीसरे टी20 का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (SA W vs IND W 3rd T20I Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का भारत में टीवी पर प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 3 पर किया जाएगा.

भारत में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला तीसरे टी20 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch SA W vs IND W 3rd T20I Live Streaming In India)

इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA W vs IND W 3rd T20I Match Playing Prediction)

दक्षिण अफ्रीका महिला: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), सुने लुस, तजमिन ब्रिट्स, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, क्लो ट्रायन, नाडिन डी क्लर्क, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), आयाबोंगा खाका, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत महिला: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, दीप्ति शर्मा, श्रीय चारणी, क्रांति गौड़.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.