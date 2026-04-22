SA W vs IND W, 3rd T20I Match Pitch Report And Weather Update: वांडरर्स स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला मुकाबले में बल्लेबाजों का दिखेगा जलवा या गेंदबाज करेंगे कमाल, यहां जानें पिच और मौसम का हाल

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd T20I Match Pitch Report And Weather Update: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जोहांसबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स स्टेडियम (The Wanderers Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पहले दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है और अब वह इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है और टीम जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वोल्वार्ड्ट कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है. यह भी पढ़ें: LSG vs RR, IPL 2026 32nd Match Key Players To Watch Out: आज लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

हालिया प्रदर्शन को देखें तो दक्षिण अफ्रीका महिला टीम शानदार लय में नजर आ रही है. टीम ने दोनों मुकाबलों में लक्ष्य का सफल पीछा किया है. वहीं भारत महिला टीम को बल्लेबाजी में सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि टीम 160 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है और गेंदबाजी में भी पर्याप्त विकेट नहीं ले सकी है.

वांडरर्स स्टेडियम, जोहांसबर्ग की पिच रिपोर्ट (The Wanderers Stadium Pitch Report)

जोहांसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां अच्छा बाउंस और गति मिलती है, जिससे बल्लेबाज आसानी से शॉट खेल सकते हैं. इस मैदान पर टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को खास फायदा मिलता है और बड़े स्कोर देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना हमेशा आसान नहीं होता, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है. तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाजी आसान हो जाती है.

मौसम अपडेट (Johannesburg Weather Update)

जोहांसबर्ग में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है. तापमान लगभग 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जो खिलाड़ियों के लिए अनुकूल रहेगा. बारिश की संभावना कम है, जिससे पूरे मैच के बिना किसी रुकावट के होने की उम्मीद है. हल्की हवा और मौसम की ठंडक तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे सकती है, लेकिन कुल मिलाकर बल्लेबाजों के लिए भी परिस्थितियां अच्छी रहेंगी.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA W vs IND W T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 8 मुकाबलों में सफलता मिली है. तीन मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म में दक्षिण अफ्रीका मजबूत दिख रही है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA W vs IND W 3rd T20I Match Playing Prediction)

दक्षिण अफ्रीका महिला: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), सुने लुस, तजमिन ब्रिट्स, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, क्लो ट्रायन, नाडिन डी क्लर्क, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), आयाबोंगा खाका, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत महिला: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, दीप्ति शर्मा, श्रीय चारणी, क्रांति गौड़.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.