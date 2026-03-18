Eid-ul-Fitr 2026: चांद रात की तैयारियों में छाए ये 40+ लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन्स, जानें इस साल के टॉप ट्रेंड्स और गहरा रंग पाने के टिप्स

40 शानदार ईद मेहंदी डिज़ाइन 2026: सरल, अरबी और ट्रेंडिंग स्टाइल (File Pic)

Eid-ul-Fitr 2026 Mehndi Designs: जैसे-जैसे शव्वाल (Shawwal) के चांद का दीदार करीब आ रहा है, देश भर में 'चांद रात' (Chand Raat) को लेकर उत्साह चरम पर है. ईद के लिए बेहतरीन लिबास और आभूषणों के साथ-साथ हाथों पर सजने वाली गहरी रचने वाली मेहंदी (Mehndi) इस त्योहार की पारंपरिक पहचान है. वर्ष 2026 के लिए मेहंदी के ट्रेंड्स में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. इस साल महिलाएं बहुत अधिक घने या भारी ब्राइडल पैटर्न्स (Bridal Patterns) के बजाय ऐसे डिजाइन्स को पसंद कर रही हैं जो कलात्मक होने के साथ-साथ हाथों को एक साफ और सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं. यह भी पढ़ें: Eid-ul-Fitr 2026 Mehndi Designs: चांद के दीदार के साथ मनेगी ईद, अपने हाथों की शोभा बढ़ाने के लिए ट्राई करें ये लेटेस्ट ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स

2026 का सबसे बड़ा ट्रेंड: सेलेस्टियल सिम्बोलॉजी

इस साल ईद के मुख्य प्रतीकों—अर्धचंद्र (क्रेसेंट मून) और सितारों—को सीधे मेहंदी डिजाइन्स में शामिल करने का चलन सबसे ऊपर है। इसे 'चांद सितारे' लुक कहा जा रहा है.

मिनिमलिस्ट मून: हथेली के पीछे एक साधारण ठोस अर्धचंद्र, जिसके चारों ओर बारीक बिंदु और छोटे सितारे बने होते हैं.

हथेली के पीछे एक साधारण ठोस अर्धचंद्र, जिसके चारों ओर बारीक बिंदु और छोटे सितारे बने होते हैं. क्लाउड ट्रेल: नेगेटिव स्पेस तकनीक का उपयोग करके बादलों के बीच चमकते चांद की आकृति बनाना, जो कलाई पर बेहद आकर्षक लगती है.

नेगेटिव स्पेस तकनीक का उपयोग करके बादलों के बीच चमकते चांद की आकृति बनाना, जो कलाई पर बेहद आकर्षक लगती है. मंडाला आर्ट: पारंपरिक गोल मंडाला को मॉडिफाई करके उसे खिलते हुए चांद और सितारों का रूप दिया जा रहा है.

ट्रेंडिंग ईद 2026 मेहंदी डिजाइन (Photo Credits: LatestLY)

सिंपल और एलिगेंट डिजाइन्स: शुरुआती लोगों के लिए

अगर आप मेहंदी लगाने में नए हैं या सादगी पसंद करते हैं, तो 2026 का "लेस इज मोर" (कम ही ज्यादा है) वाला फॉर्मूला आपके काम आएगा.

फिंगर चैन्स: इसमें कलाई पर एक नाजुक ब्रेसलेट जैसा डिजाइन बनाकर उसे एक या दो उंगलियों से चेन की तरह जोड़ा जाता है.

इसमें कलाई पर एक नाजुक ब्रेसलेट जैसा डिजाइन बनाकर उसे एक या दो उंगलियों से चेन की तरह जोड़ा जाता है. टैटू स्टाइल: कलाई या हथेली के बाहरी हिस्से पर छोटे और सुरुचिपूर्ण मोटिफ्स जैसे एक गुलाब की कली या ज्यामितीय 'ईविल आई' बनाना.

कलाई या हथेली के बाहरी हिस्से पर छोटे और सुरुचिपूर्ण मोटिफ्स जैसे एक गुलाब की कली या ज्यामितीय 'ईविल आई' बनाना. लीफी ट्रेल: केवल नाजुक पत्तियों का उपयोग करके उंगलियों और कलाई को सजाना, जो किसी महीन गहने जैसा लुक देता है.

ईद के लिए आसान मेहंदी डिजाइन (Photo Credits: Pixabay)

मॉडर्न अरबी स्टाइल: 3D और लेस फिनिश

अरबी मेहंदी हमेशा से लोकप्रिय रही है, लेकिन 2026 में इसमें 'लेस वर्क' का नया टच दिया गया है.

3D लेस वर्क: इसमें मुख्य फूलों के पैटर्न के लिए मोटी आउटलाइन और उनके अंदरूनी हिस्से को बारीक लाइनों या डॉट्स से भरा जाता है, जिससे यह नाजुक लेस जैसी बनावट देता है.

इसमें मुख्य फूलों के पैटर्न के लिए मोटी आउटलाइन और उनके अंदरूनी हिस्से को बारीक लाइनों या डॉट्स से भरा जाता है, जिससे यह नाजुक लेस जैसी बनावट देता है. बेल मेहंदी: कलाई से शुरू होकर तर्जनी (index finger) तक जाने वाली ड्रामेटिक बेल, जिसमें इस बार फूलों के बजाय बड़े और एब्सट्रैक्ट पैस्ले (अंबी) मोटिफ्स का उपयोग किया जा रहा है.

ईद 2026 के लिए अरबी मेहंदी डिजाइन (Photo Credits: LatestLY)

झरोखा और रॉयल एस्थेटिक्स की वापसी

गरारा या अनारकली जैसे पारंपरिक परिधानों के साथ 'झरोखा' (खिड़की जैसी आकृति) स्टाइल फिर से चलन में है.

नेगेटिव स्पेस झरोखा: मुगल वास्तुकला से प्रेरित खिड़की के फ्रेम बनाकर उनके अंदर की त्वचा को खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे डिजाइन निखर कर आता है.

मुगल वास्तुकला से प्रेरित खिड़की के फ्रेम बनाकर उनके अंदर की त्वचा को खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे डिजाइन निखर कर आता है. टैसल और ड्रिप मोटिफ्स: यह ज्वेलरी से प्रेरित ट्रेंड है, जिसमें मुख्य डिजाइन से नीचे गिरते हुए 'डॉट्स' या बूंदें बनाई जाती हैं, जो लटकते हुए मोतियों का आभास कराती हैं.

हाथ के आगे और पीछे के लिए खूबसूरत मेहंदी डिजाइन (Photo Credits: Pexels and stockvault)

हथेली बनाम हाथ का पिछला हिस्सा: डिजाइन की जगह ही सब कुछ है

जहां हाथ का पिछला हिस्सा सबसे ट्रेंडी कला को दिखाता है, वहीं हथेली के पारंपरिक डिज़ाइन का गहरा सांस्कृतिक महत्व है.

हथेली पर फोकस: 2026 के लिए, हथेली के सबसे अच्छे डिज़ाइन गोल मंडल हैं जो पूरी हथेली को नहीं ढकते. उंगलियों के सिरों और हाथ के किनारों को खाली छोड़ने से एक साफ़-सुथरा, क्लासी लुक मिलता है.

हाथ के पिछले हिस्से पर फोकस: यह वह जगह है जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं. कोहनी से नीचे के हिस्से और कलाई की जगह का इस्तेमाल करें. एक खास ट्रेंड यह है कि डिज़ाइन को कोहनी से नीचे के हिस्से पर थोड़ा ऊपर तक बढ़ाया जाए, जो खासकर कोहनी तक की आस्तीन वाले कपड़ों के साथ बहुत पॉपुलर है. यह भी पढ़ें: Ramzan Eid 2026 Mehndi Designs: ईद-उल-फितर की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, हाथों की शोभा बढ़ाने के लिए छाए ये लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन्स

40+ शानदार ईद मेहंदी डिज़ाइन 2026 देखें: सरल, अरेबिक और ट्रेंडिंग स्टाइल

40 शानदार ईद मेहंदी डिजाइन 2026: सरल, अरेबिक और ट्रेंडिंग स्टाइल (फाइल इमेज)

गहरा और डार्क रंग पाने के एक्सपर्ट टिप्स

डिजाइन चुनने के बाद उसे गहरा रचाना भी महत्वपूर्ण है. विशेषज्ञों ने 2026 के लिए ये सुझाव दिए हैं:

स्किन प्रेप: मेहंदी लगाने से 24 घंटे पहले हाथों को एक्सफोलिएट करें और लोशन या तेल न लगाएं. चीनी-नींबू का घोल: मेहंदी सूखने पर नींबू के रस और चीनी के मिश्रण का स्प्रे करें, जिससे मेहंदी त्वचा पर ज्यादा देर टिकी रहे. गर्मी का प्रयोग: मेहंदी छुड़ाने के बाद (धोना नहीं है), हाथों पर नीलगिरी का तेल लगाएं और तवे या भाप की हल्की गर्मी लें। इससे रंग गहरा होता है. पानी से बचाव: कम से कम 12 से 24 घंटों तक मेहंदी वाले हिस्से पर पानी का प्रयोग न करें.

ईद की मेहंदी केवल सुंदरता का साधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक खुशी और आपसी जुड़ाव का क्षण है. हम आशा करते हैं कि ये डिजाइन्स आपकी ईद 2026 की खुशियों में चार चांद लगा देंगे.