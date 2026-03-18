Eid-ul-Fitr 2026 Mehndi Designs: चांद के दीदार के साथ मनेगी ईद, अपने हाथों की शोभा बढ़ाने के लिए ट्राई करें ये लेटेस्ट ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स

ईद-उल-फितर मेहंदी डिजाइन्स (Photo Credits: Instagram)

Eid-ul-Fitr 2026 Mehndi Designs: इस्लाम के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक 'ईद-उल-फितर' (Eid-ul-Fitr) अब बेहद करीब है. 19 फरवरी 2026 से शुरू हुए रमजान (Ramzan) के महीने के बाद, अब दुनिया भर के मुसलमान शव्वाल (Shawwal) का चांद देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जैसे-जैसे रोजों का यह महीना अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, बाजारों में ईद की रौनक और चहल-पहल साफ देखी जा सकती है. विशेष रूप से महिलाओं में नए कपड़ों के साथ-साथ हाथों पर सजने वाली मेहंदी के लेटेस्ट डिजाइन्स को लेकर जबरदस्त उत्साह है. यह भी पढ़ें: Ramzan Eid 2026 Mehndi Designs: ईद-उल-फितर की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, हाथों की शोभा बढ़ाने के लिए छाए ये लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन्स

मेहंदी के लेटेस्ट डिजाइन्स का बढ़ा क्रेज

ईद के मौके पर हाथों में मेहंदी लगाना एक पुरानी और खूबसूरत परंपरा है. इस साल 'अरेबिक मेहंदी', 'मोरक्कन पैटर्न' और 'फ्लोरल डिजाइन्स' की काफी मांग है. पार्लरों और बाजारों में मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. युवा लड़कियां जहां 'मिनिमलिस्टिक बेल' (बेल वाली मेहंदी) पसंद कर रही हैं, वहीं विवाहित महिलाएं 'फुल हैंड ब्राइडल लुक' वाले डिजाइन्स को प्राथमिकता दे रही हैं.

ईद स्पेशल ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन

ईद-उल-फितर मेहंदी डिजाइन

ईद स्पेशल दिल के डिजाइन वाली मेहंदी

मीठी ईद स्पेशल चांद वाली मेहंदी

ईद के लिए बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

ईद मेहंदी डिजाइन (Photo Credits: Instagram)

ईद के लिए फ्रंट हैंड मेहंदी डिजाइन

ईद मेहंदी डिजाइन (Photo Credits: Instagram)

चांद के दीदार पर टिकी निगाहें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रमजान के 29 या 30 दिनों के कठिन उपवास के बाद शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है. भारत में इस साल 19 फरवरी को पहला रोजा रखा गया था. अब 18 या 19 मार्च को चांद के दीदार के साथ ही ईद की सटीक तारीख मुकर्रर होगी. यह पर्व धैर्य, कृतज्ञता और आपसी भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, जिसका समापन एक भव्य उत्सव के रूप में होता है. यह भी पढ़ें: Ramzan Eid 2026 Mehndi Design: रमजान ईद की तैयारियों में छाई मेहंदी की रौनक, देखें लेटेस्ट और आकर्षक डिजाइन्स

'जकात-अल-फितर': दान और इबादत का संदेश

ईद केवल पकवानों और सजने-संवरने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह परोपकार का भी गहरा संदेश देता है. ईद की नमाज से पहले 'जकात-अल-फितर' (फितराना) अदा करना हर समर्थ व्यक्ति के लिए अनिवार्य है. इसमें गरीबों को अनाज या धन का दान दिया जाता है, ताकि समाज का जरूरतमंद वर्ग भी बिना किसी अभाव के ईद की खुशियों में शामिल हो सके.

शांति और सद्भाव की तैयारियां

देशभर में लोग अपने घरों को सजाने और पारंपरिक व्यंजन जैसे 'किवामी सेवइयां' और 'शीखुरमा' बनाने की तैयारियों में जुटे हैं. रमजान का पूरा महीना जहां इबादत और आत्म-चिंतन का रहा, वहीं ईद-उल-फितर इसी आध्यात्मिक यात्रा की सफलता का जश्न है. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने भी बाजारों और ईदगाहों के आसपास सुरक्षा और स्वच्छता के व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके.