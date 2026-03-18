Bhuvneshwar Kumar IPL 2026 Record: आईपीएल के आगामी सीजन में भुवनेश्वर कुमार इतिहास रचने से महज 2 विकेट दूर, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले बनेंगे दूसरे गेंदबाज

भुवनेश्‍वर कुमार (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bhuvneshwar Kumar IPL 2026 Record: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. सीजन का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में खेला जाएगा. इस मुकाबले को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है. जहां एक ओर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर सभी की नजरें रहेंगी, वहीं अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Jasprit Bumrah Stats In IPL: आईपीएल में जसप्रीत बुमराह के नाम दर्ज हैं कई बड़े रिकॉर्ड, यहां देखें अहम रिकॉर्ड्स, उपलब्धियां और अन्य आंकड़े

इस मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार के पास एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का शानदार मौका होगा. दरअसल, भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में 200 विकेट पूरे करने से सिर्फ 2 विकेट दूर हैं. उन्होंने अब तक आईपीएल में 190 मैचों में 198 विकेट हासिल किए हैं. जैसे ही वह दो विकेट और लेते हैं, वह आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे.

आईपीएल के इतिहास में अब तक सिर्फ एक ही गेंदबाज 200 या उससे ज्यादा विकेट लेने में सफल रहा है. यह उपलब्धि भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के नाम दर्ज है. युजवेंद्र चहल ने 174 मैचों की 172 पारियों में 221 विकेट लेकर इस लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है. वहीं भुवनेश्वर कुमार इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं और इस सीजन वह इस खास क्लब में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं.

भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में अपने करियर के दौरान कई यादगार प्रदर्शन किए हैं. उन्होंने एक मुकाबले में दो बार चार विकेट और दो बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी किया है. उनकी स्विंग गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती साबित होती है.

आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

युजवेंद्र चहल – 221

भुवनेश्वर कुमार – 198

सुनील नारायन – 192

पीयूष चावला – 192

रविचंद्रन अश्विन – 187

गौरतलब है कि भुवनेश्वर कुमार टी20 क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं. उन्होंने अब तक टी20 क्रिकेट में 335 विकेट अपने नाम किए हैं और वह भारत के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं. उनसे आगे युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह का नाम आता है.

अगर भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2026 में शानदार लय में गेंदबाजी करते हैं, तो वह जल्द ही टी20 क्रिकेट में 350 विकेट का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं, जो उनके करियर के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

युजवेंद्र चहल – 384

जसप्रीत बुमराह – 345

भुवनेश्वर कुमार – 335

पीयूष चावला – 327

रविचंद्रन अश्विन – 317

आईपीएल 2026 के इस सीजन में सभी की नजरें भुवनेश्वर कुमार पर होंगी, जहां वह इस बड़े रिकॉर्ड को हासिल कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं.