Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलॉन्ग कोर्ट से मिली जमानत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

शिलॉन्ग, 28 अप्रैल: मेघालय (Meghalaya) के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड (Raja Raghuvanshi Murder Case) में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. शिलॉन्ग (Shillong) की एक अदालत ने इस मामले की मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuvanshi) को जमानत दे दी है. यह मामला पिछले साल तब देशभर की सुर्खियों में आया था, जब इंदौर (Indore) के एक व्यवसायी की उनके हनीमून के दौरान मेघालय में हत्या कर दी गई थी. इससे पहले जांच के दौरान सोनम की कई जमानत (Bail) याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं, लेकिन अब अदालती कार्यवाही आगे बढ़ने के साथ उन्हें राहत दी गई है. यह भी पढ़ें: Indore Missing Couple Case: हत्या से पहले किसी से चैटिंग कर रही थी सोनम, क्या सुपारी किलर्स को भेज रही थी लाइव लोकेशन? शिलांग के होटल का CCTV फुटेज आया सामने

हनीमून के दौरान हुई थी हत्या

यह पूरा मामला मई 2025 का है, जब इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी अपनी शादी के कुछ समय बाद पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने मेघालय गए थे। 23 मई को यह जोड़ा लापता हो गया, जिसके बाद बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया। बाद में पुलिस ने सोहरा (चेरापूंजी) के पास एक गहरी खाई से राजा का शव बरामद किया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इसे हत्या का मामला माना।

जांच और गंभीर आरोप

मेघालय पुलिस की जांच में यह चौंकाने वाला दावा किया गया कि राजा की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही सुपारी देकर (कॉन्ट्रैक्ट किलिंग) करवाई थी। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के बाद जून 2025 में सोनम को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। जांच टीम (SIT) के अनुसार, इस हत्याकांड के पीछे सोची-समझी साजिश थी, जिसमें सोनम के साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल थे. डिजिटल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों को आधार बनाकर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी.

कानूनी प्रक्रिया और जमानत के मायने

शिलॉन्ग कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद अब सोनम जेल से बाहर आ सकेंगी, हालांकि उन पर कड़ी शर्तें लागू की गई हैं. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जमानत मिलने का अर्थ यह कतई नहीं है कि आरोपी को निर्दोष मान लिया गया है. केस की सुनवाई अभी जारी है और मामले का अंतिम फैसला मुकदमे के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर ही होगा। इस मामले में अन्य सह-आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. यह भी पढ़ें: Raja Raghuvanshi Murder: सोनम ने कहां छिपाए राजा के गहने? पुलिस ने खोले चौंकाने वाले राज

जनता की नजरों में यह केस

हनीमून जैसी सुखद यात्रा के दौरान हत्या की इस खौफनाक वारदात ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था. दो राज्यों (मध्य प्रदेश और मेघालय) के बीच समन्वय और हाई-प्रोफाइल प्रकृति के कारण यह मामला लगातार चर्चा में बना रहा. सोनम रघुवंशी को जमानत मिलना इस केस का एक नया चरण है, लेकिन न्याय की तलाश में कानूनी प्रक्रिया अभी लंबी चलने की उम्मीद है.