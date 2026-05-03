Shillong Teer Result Today: 2 मई 2026 के शिलॉन्ग टीयर रिजल्ट जारी, मॉर्निंग-नाइट टीयर समेत खानापारा, जुवाई और लाड्रिम्बाई के विनिंग नंबर करें चेक

Shillong Teer Result Today, May 2, 2026: मेघालय के पारंपरिक और लोकप्रिय तीरंदाजी खेल 'शिल्लोंग तीर' के 2 मई 2026 (शनिवार) के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं. खासी हिल्स आर्चरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन (KHASA) द्वारा आयोजित इस खेल के नतीजे पोलो ग्राउंड से जारी किए जाते हैं. इस खेल में भाग लेने वाले हजारों प्रतिभागी सुबह से ही अपने भाग्यशाली नंबरों का इंतजार कर रहे थे. परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों जैसे meghalayateer.com और teerresults.com पर उपलब्ध हैं.

क्या है आज के विनिंग नंबर्स?

आज के खेल के विभिन्न राउंड्स के परिणाम नीचे दिए गए हैं. प्रतिभागी अपने टिकट नंबरों का मिलान कर सकते हैं: यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result Today 3 PM Live: सुवर्णा केरलम SK-47 लॉटरी के नतीजे 3 बजे होंगे जारी, यहां देखें विजेताओं की पूरी सूची लाइव

Shillong Morning Teer: प्रथम राउंड - (अपडेटेड), द्वितीय राउंड - (अपडेटेड)

Juwai Morning Teer: प्रथम राउंड - (अपडेटेड), द्वितीय राउंड - (अपडेटेड)

Shillong Teer (Main): प्रथम राउंड और द्वितीय राउंड के परिणाम शाम को जारी किए जाएंगे.

Khanapara Teer: प्रथम राउंड - (नतीजे प्रतीक्षित), द्वितीय राउंड - (नतीजे प्रतीक्षित)

कैसे निर्धारित होते हैं विजेता नंबर?

शिल्लोंग तीर का खेल पूरी तरह से तीरंदाजी पर आधारित है. इसमें तीरंदाज एक निश्चित समय में लक्ष्य पर तीर चलाते हैं. प्रत्येक राउंड के अंत में, लक्ष्य पर लगे कुल तीरों की गिनती की जाती है. उन तीरों की कुल संख्या के अंतिम दो अंक (Last two digits) ही उस राउंड का विनिंग नंबर माना जाता है. उदाहरण के तौर पर, यदि 1,548 तीर निशाने पर लगे, तो विनिंग नंबर '48' होगा.

मेघालय का कानूनी और सांस्कृतिक खेल

शिल्लोंग तीर केवल एक लॉटरी नहीं, बल्कि मेघालय की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है. यह खेल राज्य में पूरी तरह से कानूनी है और मेघालय एम्यूजमेंट एंड बेटिंग टैक्स एक्ट के तहत संचालित होता है. इसमें प्रतिभागी 0 से 99 के बीच के नंबरों पर दांव लगाते हैं. यह खेल तीरंदाजों के कौशल और लोगों के अनुमान (Luck) का एक अनूठा मेल है.

यहाँ चेक करें अपना रिजल्ट

खिलाड़ियों की सुविधा के लिए परिणाम ऑनलाइन साझा किए जाते हैं. आप निम्नलिखित आधिकारिक स्रोतों पर चार्ट देख सकते हैं:

meghalayateer.com shillongteerresult.co.com teerresults.com jowainightteer.in

आमतौर पर मॉर्निंग राउंड के नतीजे सुबह 10:30 बजे से शुरू होते हैं, जबकि नाइट तीर के अंतिम परिणाम रात 9:00 बजे तक वेबसाइटों पर अपडेट कर दिए जाते हैं.

सावधानी और सुझाव

चूंकि इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल होता है, इसलिए प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे जिम्मेदारी से खेलें. सटीक और आधिकारिक जानकारी के लिए हमेशा अधिकृत केंद्रों या आधिकारिक पोर्टल्स का ही उपयोग करें.

नोट: यह समाचार केवल सूचना के उद्देश्य से है. परिणामों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग की वेबसाइट से अवश्य करें.